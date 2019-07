Eveniment cu tradiție în domeniul cooperării pentru dezvoltare, Școala Română de Dezvoltare a fost organizată pentru prima oară de Ministerul Afacerilor Externe în 2008 și, începând cu 2010, de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare - FOND România. Ediția din 2019 își propune să contribuie la creșterea nivelului de conștientizare și sprijin pentru politici deschise, echitabile și durabile în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului și spațiul societății civile.

Implementarea Agendei 2030 este o prioritate pe agenda politica a Președinției Consiliului UE, în perioada 2019-2020, respectiv perioada trioului România, Finlanda și Croația. Acest lucru reprezintă o excelentă oportunitate pentru ONG-urile active în domeniul cooperării pentru dezvoltare, din cele trei țări de a intensifica eforturile de promovare și advocacy pentru accelerarea procesului de implementare a Agendei 2030 și a Obiectivelor sale de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Primele două sesiuni ale evenimentului din data de 26 iunie au fost transmise LIVE-VIDEO de EURACTIV România - partener media al evenimentului:

09:30 AM – 11:30 AM | Sesiunea de Deschidere: Coordonarea și punerea în aplicare a Agendei 2030 la nivelul UE. Momente cheie în timpul Președinției române a Consiliului UE

Scopul principal al sesiunii este punerea în discuție a modului în care Agenda 2030 și ODD-urile vor fi preluate și implementate la nivel european și național, ce cadre strategice trebuie stabilite și modul în care diferitele grupuri interesate vor fi implicate în procesul de coordonare, monitorizare și implementare.

Obiective:

- Să reflecte asupra progreselor înregistrate până în prezent în timpul Președinției României în ceea ce privește promovarea unui cadru strategic pentru ODD-uri la nivelul UE;

- Să exploreze principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană în direcția unui viitor mai durabil, subliniind domeniile în care sunt necesare acțiuni suplimentare și modul în care acestea pot fi abordate prin parteneriate multiple;

- Să împărtășească cele mai bune practici ale politicilor și inițiativelor care se desfășoară deja pe teren;

Moderator: Ștefan Cibian, Președinte, FOND România

Vorbitori:

- László Borbély, Consilier de Stat, coordonator Departamentul de Dezvoltare Durabila, Guvernul Romaniei

- Istvan Jakab, Consilier Economic, Reprezentanța Comisiei Europene în România

- Radu Butum, Vice-Președinte, International Cooperation for Development (CODEV), Working Party and Agenda 2030 for Sustainable Development Working Party, Permanent Representation of Romania to the European Union

- Sally Nicholson, din partea CONCORD Europa, Șef al Politicii de Dezvoltare și al Finanțelor, WWF Biroul de politici europene - intervenție video

12:00 PM – 13:30 PM | Finanțarea implementării ODD-urilor: rolul asistenței oficiale pentru dezvoltare

În 2018, Uniunea Europeană, împreună cu statele sale membre, a continuat să fie principalul donator mondial de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD), care a investit peste 74 de miliarde de euro - peste jumătate din eforturile mondiale de dezvoltare. Cu toate acestea, la nivelul UE, trebuie să se facă foarte mult pentru a atinge obiectivul colectiv de 0,7% AOD ca venit național brut. În ultimii doi ani, tendințele europene pentru cheltuielile cu AOD au urmat o pantă din ce în ce mai scăzută, în principal legată de o deviere acestei finanțări către obiectivele interne emergente.

Obiective:

- Identificarea și discutarea principalelor tendințe AOD emergente la nivel european, în special în noul mediu european de dezvoltare, marcat de următorul cadru financiar multianual;

- Să sublinieze rolul României ca țară donatoare AOD, cu accent special pe nivelul regional · Să evidențieze cele mai bune practici și lecțiile învățate în ceea ce privește parteneriatele între instituții și CSO în ceea ce privește implementarea ODD-urilor prin intermediul AOD.

Moderator: Sonja Grigat, Policy Adviser, Asociatia ONG-urilor germane pentru Dezvoltare și Ajutor Umanitar - VENRO

Vorbitori:

- Luca de Fraia, Secretar General Adjunct, ActionAid Italia

- Jan Van de Poel, Policy and Advocacy Manager, Eurodad - the European Network on Debt and Development

- Angela Sima, Consilier, Departmentul Programe, Agenția de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare - RoAid