Peste 100 de organizaţii nonguvernamentale europene s-au mobilizat luni, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, pentru a atrage atenţia asupra importanţei societăţii civile şi asupra ameninţărilor şi piedicilor puse de autorităţi.

"Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) se alătură demersului european inițiat de European Civic Forum: Nicio zi fără noi! În timp ce pe întreg continentul organizațiile neguvernamentale și activiștii se confruntă cu descurajări, amenințări și piedici puse de guvernele naționale, România nu face excepție. Astăzi e momentul să ne reafirmăm încrederea în contribuția esențială a societății civile la o Românie democratică și inclusivă, cu cetățeni egali în drepturi, demni și solidari în viața de zi cu zi", precizează FDSC într-un comunicat.

Pe 10 decembrie este Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, după ce în 1948 a fost adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului.

"În fiecare zi, organizațiile și mișcările noastre democratice și independente ale societății civile lucrează, oferă asistență și îngrijire sau servicii pentru milioane de oameni, mobilizează cetățenii și le susțin drepturile, contribuind la transformarea promisiunii Declarației Universale a Drepturilor Omului în realitate. Peste tot în Europa, acționăm pentru a face ca aceste drepturi să le fie disponibile tuturor și suntem mândri de acest lucru! Activitățile noastre zilnice se opun încercărilor discriminatorii de a le refuza oamenilor respectarea drepturilor, indiferent că se datorează genului, orientării sexuale sau statutului socio-economic, a etniei sau naționalității sau oricărui alt motiv. Lucrăm în fiecare zi pentru toţi, dar mai ales pentru cei pe care societatea îi uită", se arată în comunicat.

ONG-urile atrag atenţia asupra faptului că în Europa sunt în pericol democraţia şi egalitatea, pe fondul ascensiunii iliberalismului, sărăciei şi divizării sociale:

"În fiecare zi, organizațiile noastre contribuie la întărirea democrației, egalității și solidarității pentru toți – în timp ce în Europa aceste valori sunt în pericol, iar iliberalismul, inegalitatea, sărăcia, insecuritatea, divizarea socială sunt în creștere. Afirmăm faptul că în Uniunea Europeană de astăzi, noi, activiștii civici și apărătorii drepturilor omului suntem supuşi unei presiuni în creştere. În multe țări ale UE, spațiul civic și libertățile fundamentale sunt restricționate din ce în ce mai mult. Organizațiile și activiștii se confruntă cu intimidări prin legislație și acțiuni în instanță din partea guvernelor iliberale. Organizațiile civice și mișcările care promovează și protejează drepturile omului se confruntă cu campanii de defăimare. Solidaritatea și ajutorul umanitar pentru migranții și solicitanții de azil sunt incriminate. Când rolul nostru critic de alertare a derapajelor și neregulilor din societate este ignorat, respins sau amenințat, întregul spațiu democratic se reduce".

Angajându-se să facă față împreună oricărui atac asupra spațiului civic, organizaţiile care s-au alăturat demersului European Civic Forum solicită instituțiilor naționale și europene și liderilor politici să respecte Declarația Universală a Drepturilor Omului: "Cerem recunoaștere și sprijin pentru activitățile noastre de apărare a drepturilor și democrației pentru toți. Viitorul Europei va fi direct legat de democrație, egalitate, solidaritate, incluziune, sau nu va mai fi deloc".

Pe lângă FDSC, din România mai participă la demers Asociația Informală a Vocilor pentru Incluziune, Asociația Pro Democratia, Association for Defense of Human Rights in România-the Helsinki Committee, Youth for Youth şi GO FREE – the Association for the Support of Civil Society.