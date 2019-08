Proiectul „Towards open, fair and sustainable Europe in the world„ a fost implementat de FOND România într-un context foarte special, și anume al primei președinții române la Consiliul Uniunii Europene.

De asemenea, este pentru prima dată când la nivel European platformele de ONG-uri pentru dezvoltare se organizează în format de trio și implementează împreună un proiect pe durata președinției la Consiliul Uniunii Europene. Astfel că, împreună cu platformele naționale pentru dezvoltare Fingo (Finlanda), CROSOL (Croația) și cu sprijinul Confederației Europene de ONG-uri pentru dezvoltare CONCORD, FOND România a derulat prima parte a proiectului EU Presidency în România.

„Ne-am dorit ca prin implementarea acestui proiect să aducem împreună toți actorii relevanți și să facilităm parteneriate noi, care să contribuie la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a Agendei 2030. Totodată, acest proiect a fost o excelentă oportunitate de a consolida parteneriate deja existente la nivelul Federației noastre și de a promova rolul tinerilor în implementarea Agendei 2030”

spune Ana-Maria Apopei, coordonatorul proiectului.





Credit foto: FOND România, Ana-Maria Apopei

Activitățile planificate în cadrul proiectului EU Presidency au debutat în martie cu seminarul din Bruxelles, organizat cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE, fiind urmat de Forumul Societății Civile din cadrul Conferinței Internaționale Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă, organizat în data de 16 aprilie, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Tot în luna aprilie, FOND România a găzduit pentru prima dată în București o întâlnire a membrilor CONCORD Europe, iar între 26-28 iunie a avut loc cea de-a 11-a ediție a Școlii Române de Dezvoltare. În final, rezultatele proiectului au fost prezentate membrilor și partenerilor Federației, precum și persoanelor interesate, în data de 25 iulie, la Institutul Francez din România.

Ca parte din asumarea îndeplinirii obiectivelor specifice în proiectul EU Presidency și pentru a crește capacitatea organizațiilor membre, FOND România a lansat și un program de granturi mici ce s-a desfășurat în perioada februarie-iunie 2019.

Astfel că, 6 organizații membre FOND România au derulat campanii și activități de informare și promovare a Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, pentru a crește vizibilitatea domeniului cooperării pentru dezvoltare și implicarea societății civile în acest domeniu. O prioritate transversală a programului a fost și implicarea tinerilor în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Cele 6 proiecte vă sunt aduse mai aproape prin seria de Podcast EU Presidency Talks, ce constă în scurte interviuri cu organizațiile: Fundația Noi Orizonturi, Organizația Națională Cercetașii României, Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul pentru Resurse Civice, Fundația Progress și APDD-Agenda 21.

Credit foto: FOND România

Sprijinul organizațiilor membre în implementarea acestei campanii naționale de promovare a Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă derulate de FOND România a condus la informarea a peste 5% din populația Românei – atât în cadrul activităților derulate în timpul evenimentelor, cât și în mediul online. Aici puteți accesa infograficul ce sumarizează momentele cheie și rezultatele FOND România în perioada președinției României la Consiliul Uniunii Europene.