Premierul susține că raportul prezentat de Tudorel Toader e foarte bine argumentat.

”Eu am ascultat raportul întocmit de domnul ministru Tudorel Toader, am şi citit, nu sunt jurist, dar am văzut că este foarte argumentat. Ştiu că acum va merge spre CSM pentru un aviz consultativ şi pe urmă se va duce către domnul preşedinte Klaus Iohannis. Eu cred că, aici, dincolo de persoană trebuie să fie luată măsura care să se încadreze din punct de vedere juridic şi să respecte Constituţia. Este foarte important acest lucru şi dincolo de percepţii, dincolo de a ne poziţiona, de-o parte sau de alta, lucru anormal, eu cred că toţi trebuie să ne poziţionăm de partea justiţiei. Şi nu trebuie să lăsăm un lucru de normalitate să dividă societatea. Cred că trebuie să vedem ceea ce se spune în raport, vedem o argumentare foarte bună, şi cred că trebuie să ne încadrăm în ceea ce prevede justiţia", a declarat duminică seara, la România TV, premierul Viorica Dăncilă.

Ea crede că raportul ministrului Justiției este ”detaliat, argumentat, cu multe puncte, tocmai pentru a se încadra în limitele legii, pentru a vorbi din punct de vedere legal şi nu din punct de vedere al unor aprecieri".



Întrebată dacă șeful statului trebuie să accepte propunerea lui Tudorel Toader de revocare a șefei DNA, Dăncilă a răspuns: "Nu-mi permit să-i dau sfaturi domnului preşedinte Klaus Iohannis, nici nu-mi doresc acest lucru pentru că întotdeauna am spus că nu trebuie, nimeni, să interfereze cu justiţia, cu atât mai puţin prim-ministrul. Cred că domnul Klaus Iohannis trebuie să citească cu foarte multă atenţie acest raport, toate privirile, acum, sunt îndreptate către domnia sa, şi că în urma citirii acestui raport trebuie să ia măsurile care se impun pentru a arăta că legea în România este sfântă şi trebuie respectată de toată lumea ".