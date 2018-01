Ministrul de Interne a declarat că niciun şef din poliţie nu şi-a asumat până acum responsabilitatea pentru cazul poliţistului suspect de pedofilie, aşa cum a făcut apel Carmen Dan prin intermediul purtătoarei de cuvânt.

UPDATE Şeful direct al suspectului a fost demis, iar mai mulţi poliţişti şi psihologul de la Poliţia Rutieră sunt cercetaţi disciplinar.



"Ieri (luni - n.r.) am transmis o solicitare. Până acum am decât informațiile pe care le cunoașteți și dumneavoastră, date aseară de purtătorul de cuvânt al poliției. Nu am văzut pe nimeni să facă un pas în spate, probabil că au apreciat că nu există responsabilitate", a declarat marți ministrul Carmen Dan, adăugând că a discutat luni seara cu premierul Mihai Tudose despre situație şi că urmează să aibă o întâlnire cu specialiștii din cadrul centrului de testare psihologică.

Purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog, a anunţat luni că ministrul Afacerilor Interne aşteaptă explicaţii până miercuri de la conducerea Poliţiei Române în legătură cu testările psihologice la care a fost supus poliţistul care a agresat sexual doi copii în liftul unui bloc din Capitală. Carmen Dan a cerut demisiile tuturor şefilor care, "de-a lungul timpului, au ascuns problemele sub preş".

Poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei Eugen Stan acuzat că a agresat sexual doi copii în liftul unui bloc din Drumul Taberei a mai recunoscut un viol comis în 2012 asupra unei fetiţe de 7 ani, tot în sectorul 6 al Capitalei.

El a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie dus în instanţă marţi, cu propunerea de arestare preventivă.



Potrivit Digi24, bărbatul, care lucrează din 2010 la Brigada Rutieră, ar mai fi suspectat în 15 cazuri de agresiune sexuală.