Nou venit în politică, AUR critică vechile partide pentru starea în care se află România. N-are însă soluții, așa că oferă agresivitate și lucrează la o și mai mare dezbinare în societate.

Nu sunt extremist, sunt radical, dar mai puțin radical decât ar trebui, spunea la un moment dat George Simion. Atacurile de săptămâna aceasta la adresa presei arată că Simion a decis să meargă mai departe pe calea radicalizării. Unde se va opri, depinde și de societate. Deocamdată, mulți îi împărtășesc ideile. Ultimul sondaj INSCOP plasează AUR pe locul al doilea în preferințele electoratului.

Un electorat nemulțumit pe bună dreptate de clasa politică, dar care se aruncă orbește în brațele unei formațiuni noi cu metehne vechi, la care se adaugă un iz de neolegionarism periculos. AUR nu a venit cu soluții la niciuna dintre probleme. A adus însă o și mai mare dezbinare și multă ură. Ură împotriva celor care nu se aliniază în spatele șefului de galerie.

După atacul la G4Media și alte instituții de presă care nu sunt pe placul AUR, CNA a pasat problema la Parlament.

Pemierul Nicolae Ciucă a declarat că e de neacceptat ca în spațiul public să fie promovate așa-zise liste cu "redacții toxice” și a condamnat categoric manifestarea diferențelor de opinii prin orice tip de violență.

Cel mai probabil, Parlamentul nu va face nimic, cu excepția circului obișnuit. De ce ar face? Marcel Ciolacu și mulți colegi din PSD n-au o problemă cu AUR. Nici PNL, cu membri ale căror opinii sunt apropiate de cele ale AUR și cu un primar important - Emil Boc - care are puncte comune cu George Simion.

Deputatul liberal Alexandru Muraru a atras atenția că ”agresiunea împotriva libertății presei face parte din modul de operare al fasciștilor, similar strategiilor partidelor care au pus bazele dictaturilor din secolul trecut”.



