„Reforma” din ultimii ani a justiției nu a adus și o îmbunătățire a luptei anticorupție, cum a susținut coaliția de guvernare.

Prea puțin progres. Verdictul dur al GRECO, organismul specializat în lupta anticorupție al Consiliului Europei, arată că în ultimii ani România - considerată de mulți drept unul dintre cele mai corupte state din UE - nu a avansat aproape deloc în combaterea corupției din rândul parlamentarilor și magistraților.

GRECO a criticat și faptul că autoritățile române nu au urmat recomandarea de desființare a secției speciale pentru investigarea magistraților, dar reprezentanții coaliției au sărit repede în apărarea acesteia: „Atât timp cât suntem o țară independentă, cât avem un Parlament ales democratic, Parlamentul e singurul care poate modifica legislația”, a spus Florin Iordache, vicepreședintele Camerei Deputaților și artizanul multor modificări contestate ale legislației privind justiția. Iordache a spus că secția specială nu va fi desființată, deși ministrul justiției, Ana Birchall, spusese anterior că „atunci când eşti într-un club, e nevoie să respecţi regulile”, iar ministerul va analiza rapoartele GRECO și „vor fi luate măsurile care se impun”.

În acest timp, șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că numirea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, ca procuror-șef european ar fi „un măr otrăvit” pe care vestul l-ar putea acorda estului Europei. „Mi-e teamă că rolul principal al dnei Kovesi ar fi să ne blocheze, sub pretextul interminabilelor anchete la care se pricepe atât de bine, accesul la fondurile europene. Cu alte cuvinte, UE ne-ar da cu o mână și ne-ar bloca cu două”, a scris Tăriceanu pe pagina lui de Facebook.

Într-adevăr, estul a fost cam dat la o parte în discuțiile despre funcțiile înalte din UE, și sunt puțini estici care au șanse să conducă una dintre comisiile din Parlamentul European, dar printre ei se numără reprezentanta PNL Adina Vălean.

Și, chiar dacă a pierdut cu brio alegerile europarlamentare, Tăriceanu tot se vede candidat la prezidențiale, chiar și fără sprijinul PSD.

Și dacă tot veni vorba de alegeri, guvernul se pregătește, nu foarte subtil, să „reformeze” și sistemul electoral. Carmen Dan se declară nemulțumită de sistemul anti-fraudă gestionat de STS, în timp ce MAE a văzut agitatori la secțiile de vot din diaspora cu ocazia europarlamentarelor. Nu de altceva, dar tot vin alegerile prezidențiale în 10 noiembrie, iar PSD nu a mai câștigat un astfel de scrutin din vremurile de glorie a lui Ion Iliescu și voturile din diaspora îi sunt mereu potrivnice.

Recomandarea de lectură: O analiză a opțiunilor britanice în noul scandal diplomatic cu SUA, din The Atlantic.