Guvernul se duce la CCR pentru a rezolva situația miniștrilor remaniați, dar nerevocați de președintele Iohannis. Un blocaj ar putea apărea și în Parlament, PNL amenințând cu boicotarea ședințelor de plen conduse de Florin Iordache și Liviu Dragnea.

După ce președintele Klaus Iohannis i-a spus Vioricăi Dăncilă că nu se grăbește să revoce miniștrii de la Dezvoltare și Transporturi și să-i numească pe cei propuși, premierul și liderul PSD au decis să se ducă la CCR pentru a tranșa disputa cu Palatul Cotroceni.

Lucian Șova, deși și-a dat demisia, susține că nu pleacă de la Transporturi până când președintele nu semnează decretul de revocare.

Cât despre OUG privind amnistia și grațierea, premierul a dat asigurări că nu va fi dată. Cel puțin nu anul acesta.

Un blocaj ar putea apărea și în Parlament, unde PNL vrea să boicoteze ședințele de plen conduse de Florin Iordache sau Liviu Dragnea, iar USR se pregătește de moțiunea de cenzură discutând subiectul și cu președintele Iohannis.

Senatorii trag de timp și îi mai lasă un răgaz lui Călin Popescu Tăriceanu: votul privind ridicarea imunității lui Tăriceanu se amână până în 2019.

Lăsând mocirla politică la o parte, expertul anticorupție Laura Ștefan explică, într-un interviu pentru EurActiv, de ce e important ca un copil să înțeleagă concepte complexe precum statul de drept, egalitatea în fața legii, independența justiției sau capturarea statului.

Cum ajută fondurile europene la dezvoltarea celei mai mari comune din România aflați dintr-un alt interviu EurActiv. #politicadecoeziune

