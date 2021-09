Aroganța lui Florin Cîțu a adus din nou Coaliția de guvernare într-o criză. De data aceasta puțin mai furtunoasă și puțin mai dură decât ultima declanșată prin demiterea lui Vlad Voiculescu.

Florin Cîțu forțează "reformele" împrumutate de la PSD încă de când a făcut primii pași în politica de vârf. PNDL 3, o pușculiță pentru primari, a ajuns acum mărul discordiei și între PNL și USR PLUS. Demiterea lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției a fost însă picătura care a umplut paharul. Exact ca într-o relație modernă, când unul dintre parteneri s-a săturat de celălalt, i-o transmite, de cele mai multe ori, printr-un SMS. La fel și Florin Cîțu a decis că e cool să își informeze șeful de partid și pe șefii lui Stelian Ion despre intenția de a-l demite pe ministru printr-un SMS.

Vestea a venit la ceas de seară și a fost, potrivit unor surse politice, agreată de premier și de președintele Iohannis. Motivul ar fi, spun voci, printre care și cea a ministrului demis, procedura de numire a procurorilor de rang înalt. Nemulțumirile președintelui-jucător au început să iasă la iveală în urmă cu o lună, astfel că problema nu era dacă va fi demis Stelian Ion, ci când.

Ca circul să fie complet, USR PLUS s-a dat de ceasul morții că Florin Cîțu trebuie să plece. Din nou! I-au mai cerut-o și în urmă cu câteva luni, după care membrii Coaliției au mâzgălit câteva prevederi într-un act adițional la porocolul de guvernare, iar apele s-au liniștit. Prevederi pe care Florin Cîțu le-a aruncat repede la gunoi, dat fiind faptul că a luat din nou decizii peste capul tuturor.

Numai că USR PLUS vrea să demită Guvernul din care... chiar USR PLUS face parte. A avut dreptate cine a spus că istoria se repetă. Jocul USR PLUS, mult mai prost pus în scenă și negândit, seamănă cu războiul din 2017 dintre Dragnea (PSD) și Guvernul Grindeanu (tot PSD). Pe principiul "dușmanul dușmanului meu îmi este prieten", Dan Barna și Dacian Cioloș au început să strângă mâinile celor din PSD și AUR pentru a se alia împotriva lui Florin Cîțu.

Cu atenție și preocupare, președintele Klaus Iohannis demonstrează că Justiția îl preocupă cu adevărat, dar doar atunci când are el un interes. Înainte de anunțul premierului de miercuri seară, același președinte le-a cerut politicienilor să lase gura mai mică și să facă treabă. Chiar a părut un frate mai mare care își îndeamnă frații mai mici să nu facă prostii. Doar a părut, pentru că este știut faptul că liberalii, fie ei #echipacastigatoare sau oamenii lui Orban, nu au voie să ia decizii peste capul lui.

Cearta dintre prietenii de la Guvern a continuat în ultimele 48 de ore și, cel mai probabil, ea va continua și zilele viitoare. Orice alte teme de interes public au fost îngropate. Încă o dată.