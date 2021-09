Florin Cîțu se pregătește să conducă un Guvern "șchiop", regulile de limitare a răspândirii COVID-19 se schimbă în plin val 4, iar electoratul SPD respinge o eventuală coaliție guvernamentală cu CDU/CSU în Germania.

Florin Cîțu începe să simtă presiunea moțiunii de cenzură. Cu toate că el spune că negociază și are o strategie prin care va încerca să împiedice dărâmarea propriului Cabinet, acesta spune că urmează un interimat "foarte lung" la Palatul Victoria. Cel mai probabil, marți, când se va vota moțiunea, Florin Cîțu va afla pe pielea lui că pentru Parlament el nu înseamnă mai nimic.

În goană lor nebună în care au tras și țara, guvernanții schimbă din nou regulile în timpul jocului. Școlile ar urma să fie deschise indiferent de rata de infectare din localitate. Concret, Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase a adoptat în unanimitate decuplarea scenariilor de funcționare a școlilor de rata de infectare. O decizie finală în acest sens trebuie adoptată de CNSU și mai apoi de Executiv.

Contextul este unul sensibil, deoarece noua variantă COVID-19 afectează și copiii. Anunțul Ministerului Educației a venit în ziua în care Bucureștiul a trecut de rata de 6 la mia de locuitori și multe școli sunt deja închise.

De pe 15 septembrie, atunci când a început noul an școlar, un număr de 8.470 de preșcolari și elevi și 2.688 angajați din învățământ au fost confirmați cu COVID-19.

Electoratul SPD respinge o eventuală coaliție guvernamentală cu CDU/CSU și preferă un guvern progresist care să privească spre viitor unei reveniri la trecutul dominat de austeritat, a declarat pentru EURACTIV.com eurodeputatul SPD Udo Bullmann.

