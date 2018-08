România va continua să piardă forță de muncă, în special tinerii cu studii superioare având gânduri de plecare.

Circa 55% dintre români şi-au exprimat dorinţa de a lucra în străinătate, conform unui studiu realizat la nivel internaţional de către Bestjobs şi The Boston Consulting Group. În special tinerii cu studii superioare sunt interesați să meargă la lucru în străinătate, iar motivațiile variază de la dorinţa de a avea un trai mai bun și accesul la servicii guvernamentale și sociale mai bune, la instabilitatea politică din România şi oportunităţile de dezvoltare a carierei.

Pentru a acoperi un deficit de forță de muncă de un milion de persoane, România se vede nevoită să aducă muncitori din afara Uniunii Europene.

Guvernanții nu fac nimic pentru a opri plecarea românilor. Ba mai mult, iau tot felul de măsuri care-i determină și mai mult să plece. Ultima dintre ele: un proiect de Ordonanță care ar întoarce la nivelul anilor 90 cercetarea din România. Președintele Iohannis a atras atenția că proiectul pune în pericol calitatea și independența cercetării din România și riscă să blocheze procesele de europenizare și internaționalizare ale acesteia.

Ministrul de Externe ne-a asigurat că Viorica Dăncilă nu e regina gafelor, ci un comunicator foarte corect. Nu putem spune decât că premierul ascunde foarte bine aceste abilități de comunicare.

În Europa, lucrurile s-a putea tulbura și mai mult după venirea lui Steve Bannon. Fostul consilier al lui Donald Trump și-a propus radicalizarea UE, căreia îi prevestește sfârșitul. Primul obiectiv: pregătirea populiștilor și a extremiștilor de dreapta pentru alegerile europarlamentare de anul viitor. #PE

