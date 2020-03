Astăzi încep audierile miniștrilor Guvernului Cîțu, o pierdere de timp în condițiile în care PSD și Pro România au anunțat că nu-l votează.

Audierile vor dura trei zile, iar votul de învestire va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare, rezultatul fiind deja cunoscut.

Speriat de coronavirus, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se gândește la organizarea unui Congres online, dacă se va prelungi criza provocată de COVID-19.

Nici liberalii nu se simt prea bine, guvernarea costându-i 7% din intențiile de vot în cel mai recent sondaj IMAS, în timp ce social-democrații câștigă cinci procente.

Pentru Uniunea Europeană urmează vremuri complicate: 18 state membre afectate de coronavirus, o nouă criză a imigranților care se anunță la granițele Bulgariei și Greciei și începerea negocierilor privind viitoarea relație cu Marea Britanie, după Brexit.

Pentru a veni în sprijinul pluralismului în mass-media, UE va aloca 5,1 milioane de euro pentru mai multe proiecte destinate acestui sector.

Biroul de Legătură al Parlamentului European în România a lansat înscrierile pentru #GenerationEU, un proiect care își propune să implice 20 de tineri în promovarea democrației și a valorilor care îi unesc pe cetățenii Uniunii Europene.

