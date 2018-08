Intervenția brutală a jandarmilor asupra protestatarilor din 10 august a readus în atenția europenilor persoana lui Liviu Dragnea și scandalurile de corupție în care a fost implicat liderul PSD.

Jurnaliștii postului public german ARD au realizat un reportaj despre Liviu Dragnea și legăturile sale cu TelDrum și insula Belina. Ziariștii s-au referit și la intervenția violentă a jandarmilor la protestul din 10 august, dar și la demiterea Laurei Codruța Kovesi, realizată ”la dorința Guvernului”.

Despre implicațiile mult mai grave ale fricii lui Dragnea de pușcărie scriu mai multe publicații europene, care se tem că România va deveni o ”democrație iliberală” după modelul polonez și ungar.

E greu de prezis cum va mai putea continua lupta anticorupție. Deși au trecut 13 din cele 18 zile în care se pot depune dosarele, niciun procuror nu s-a înscris în cursa pentru șefia DNA, după ce Tudorel Toader i-a respins pe toți candidații înscriși la primul concurs.

Social-democrații rămân fideli liderului PSD, chiar dacă acțiunile sale și ale Guvernului Dăncilă au afectat grav imaginea României. Doar cei căzuți în dizgrație au reacționat.

Eurodeputatul Cătălin Ivan a anunţat lansarea petiţiei online care solicită excluderea PSD din grupurile politice social-democrate europene, inițiativă contestată de susținătorii locali ai socialiștilor europeni, conduși de ministrul Victor Negrescu. #PE

Ecaterina Andronescu, apropiată de fostul social-democrat Victor Ponta, s-a exprimat și ea, apreciind că PSD poate să dea guverne ”mult mai performante”.

