Parlamentul a dat startul modificărilor pe repede înainte la Codul penal, Florin Iordache acuzând "o regretabilă eroare a Guvernului PSD-ALDE" lipsa adoptării modificărilor la codurile penale.

Comisia specială pentru modificarea legilor justiției a început marți discuțiile pentru punerea în acord cu deciziile CCR a Codului penal. După aproximativ o oră și jumătate, Comisia a dat raport favorabil pe modificarea Codului penal, care va intra miercuri la vot în plenul Senatului. Deputatul PSD Florin Iordache a susținut că lipsa adoptării modificărilor Codurilor penale este "o regretabilă eroare a Guvernului PSD-ALDE".

Tot miercuri pe agenda Senatului se află și moțiunea împotriva ministrului Justiției, socotit vinovat de PSD pentru neadoptarea modificărilor la codurile penale. Soarta lui Tudorel Toader va fi decisă în Comitetul Executiv al social-democraților, care va decide și succesorul său. Pe listă: Eugen Nicolicea, Robert Cazanciuc și Șerban Nicolae.

La Strasbourg, candidatul Guvernului PSD-ALDE pentru Curtea Europeană de Conturi, vicepremierul Viorel Ștefan, a fost respins și de plenul Parlamentului European. #PE

Recep Erdogan nu se împacă cu pierdere puterii în orașul în care a fost primar, astfel că AKP a contestat rezultatul alegerilor municipale din Istanbul. Comisia electorală a invalidat deja alegerile dintr-un orășel din Anatolia, astfel că există precedentul pentru a repeta scrutinul și în metropola de pe Bosfor, unde opoziția a câștigat cu o diferență de câteva mii de voturi.

În timp ce pe social media, românii deplâng declinul creștinismului în Occident și avansează fel și fel de scenarii privind incendiul de la Notre Dame, francezii vorbesc deja de reconstrucția catedralei.

