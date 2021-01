Coordonatorul campaniei de vaccinare a dat drumul unui robinet de bâlbe și a creat mai multe confuzii în conferința de presă pe care a susținut-o la mai bine de o săptămână de la debutul imunizării anti-covid din România.

Una dintre ideile vehiculate de colonelul Valeriu Gheorghiță ține de faptul că România ar putea vaccina în viitorul apropiat 150.000 de oameni pe zi, dar nu se știe dacă producătorul de vaccin va putea livra atâtea doze. În condițiile în care România se află deja în coada clasamentului la nivel european în privința imunizării, având și exemplul testelor efectuate pe zi pentru depistarea românilor infectați, țelul autorităților pare ambițios.

Nici premierul Florin Cîțu nu evită să se arunce cu capul înainte, el vorbind anterior de a o face Gheorghiță că putem să ajungem la aproape 100.000 de vaccinuri administrate pe zi.

Klaus Iohannis l-a dat pe Costel Alexe pe mână justiției, după ce fostul ministru în vizorul DNA pentru că a luat mită 22 de tone de tablă.

Contestatarii măștii de protecție, denumită în grupurile de "experți" botniță, au primit o veste tristă ieri. Instanța Supremă a decis că obligativitate purtării măștii de protecție în exterior este legală.

