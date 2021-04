Pe fondul unei oboseli tot mai vizibile, premierul Florin Cîțu a ieșit în sfârșit să prezinte un plan privind relaxarea restricțiilor în viitorul apropiat.

Mai bine mai târziu decât niciodată. Dacă în alte țări europene s-au tot făcut planuri și declarații privind o eventuală ridicare a restricțiilor în apropierea începerii sezonului estival, în România autoritățile au înțeles mai greu că oamenii au nevoie de un orizont de timp privind relaxarea măsurilor.

Până la 1 iunie mai e mult, iar campania de vaccinare stagnează, după un început promițător. Premierul le-a cerut românilor să mai aibă răbdare și a reiterat faptul că singura soluție pentru trecerea cu bine peste valul trei al pandemiei e vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane.

Din păcate, comunicarea nu e punctul forte al premierului liberal, iar mesajul său a fost destul de neclar, mai ales în cazul certificatelor de vaccinare.

Ceva mai pesimist, ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, avertizează că nu se știe cât va dura până când se va reveni la "libertatea" de dinainte de pandemie, și este "foarte probabil" că lumea va trebui să trăiască "într-un fel sau altul" cu COVID-19.



Mult mai bine stau lucrurile în Marea Britanie, urmare a unei campanii de vaccinare eficiente. Premierul Boris Johnson a anunțat deja măsuri de relaxare începând cu 12 aprilie, zi în care se va duce la o terasă să bea o bere.

Mai multe țări europene au început simulări pentru a vedea cum se pot relua unele evenimente culturale. Ministrul german al sănătății a readus în atenție un subiect destul de controversat: folosirea unui certificat de vaccinare și pe plan intern, pentru a putea participa la diverse evenimente. Israel îl utilizează încă din februarie. Premierul român a exclus o astfel de variantă.

Recomandarea de lectură a redacției: Scientific American - What’s Next in the Search for COVID’s Origins