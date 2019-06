Am mai asistat la o moțiune de cenzură fără șanse. Nici măcar partidele din Opoziție care au inițiat-o nu au crezut în ea.

Dezbaterea prilejuită de moțiune a prilejuit clasicul meci de ping-pong între Opoziție și partidele din coaliția guvernamentală, dar asta a fost tot. Moțiunea nu avea nicio șansă să treacă, iar Opoziția știa foarte bine acest lucru, dar a ales să mai ofere puțin circ poporului. Ca și pe vremea lui Dragnea, parlamentarii PSD-ALDE nu au avut voie să voteze, în pofida declarațiilor lui Valeriu Steriu.

Unul dintre deputații USR, Cristian Ghinea, nici nu s-a mai obosit să voteze, grăbit să-și dea demisia pentru a se duce la Bruxelles, unde are treburi mai importante. Cel puțin am mai aflat cât de bine o duc românii sub conducerea PSD, fapt dovedit - în opinia premierului Viorica Dăncilă - de faptul că în ultimii doi ani și jumătate mulți români au reușit să își cumpere o mașină.

Chestionată de jurnaliști, Viorica Dăncilă a refuzat să discute de justiție, spunând că nu mai vrea să asocieze acest subiect cu guvernul. Ea l-a asigurat pe Procurorul General al SUA, William Barr, că Executivul de la București nu va mai interveni în justiție.

Nici nu mai are de ce. Cozile de topor plasate în instituții importante ale justiției își vor face datoria față de partid. Un exemplu este concursul pentru șefia Secției pentru investigarea magistraților, unde cel mai mare punctaj a fost obținut de Adina Florea, procuror-șef adjunct în prezent, și care s-a făcut deja remarcată prin dosare la comandă, precum cele împotriva unor oficiali europeni sau împotriva Laurei Codruța Kovesi.

Din categoria ”PSD a înțeles votul românilor”, Rovana Plumb și-a numit fiul vicepreședinte la organizația pe care o conduce chiar ea, PSD Dâmbovița.

Pe plan european, social-democrații din PE și-au ales un alt lider, după rezultatul slab obținut de SPD. Pentru prima dată, Grupul S&D va fi condus de o femeie - Iratxe Garcia din Spania. #Time2Vote

