Guvernul se căznește să prezinte un buget pe anul în curs. Opoziția mai bagă o moțiune inutilă.

Guvernul a aprobat eliminarea voucherelor de vacanță pe anul 2021, a sporurilor COVID acordate în prefecturi și reducerea cu 50% a transportului public pentru studenți, față de gratuitatea de 100% de care beneficiau până acum. Punctul de pensie va fi majorat de la 1 ianuarie 2022, se arată în OUG adoptată de Executiv. Astăzi ar urma să fie adoptat bugetul pe anul în curs.

Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ bugetului, dar acesta e consultativ. E puțin probabil ca Guvernul să țină cont de observații. Premierul a susținut că organismul e politizat, încă dinainte să vadă motivele din spatele deciziei.

Guvernul a mai adoptat și proiectul de desființare a infamei Secții de anchetare a magistraților. PSD a și anunțat că va ataca legea la CCR.

Când nu sunt critici de artă, social-democrații o dau pe populism, ocolind abil adevărul.

În nici trei luni de guvernare, PSD se pregătește deja de a doua moțiune. De data aceasta e vizat Claudiu Năsui. Ministrului economiei i se reproșează că a ”făcut un caz de corupție”.

