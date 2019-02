Laura-Codruța Kovesi e prima pe lista comisiei de evaluare pentru postul de procuror șef european, dar Tudorel Toader se opune numirii și îi va informa pe colegii din JAI despre decizia CCR prin care a fost demisă de la conducerea DNA.

Laura-Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc în selecția pentru postul de procuror european realizată de un comitet special de selecție. O știre deloc pe placul guvernanților de la București care au mazilit-o de la conducerea DNA. Nici vorbă de susținere. Dimpotrivă, Bucureștiul pare dispus să facă orice pentru a împiedica o eventuală numire a ei în fruntea Parchetului European. Tudorel Toader a anunțat că le va trimite miniștrilor din Consiliul JAI decizia CCR în urma căreia Kovesi a fost demisă.

Ocupat să distrugă lupta anticorupție, ministrul Justiției n-are timp de cei care fug din calea justiției. Fostul deputat PSD Cristian Rizea este ultimul pe lista lungă a politicienilor plecați din țară în timpul procesului.

Cu o țară fără buget, social-democrații își spală rufele în public. Primarul Capitalei susține că Liviu Dragnea este autorul Ordonanței 13, președintele PSD alegând să dea vina ”pe cei mici”, în momentul în care a văzut reacțiile negative.

Între timp, PSD a pierdut majoritatea în Camera Deputaților, astfel că trebuie să se bazeze pe ALDE, UDMR și minorități pentru a-și trece legile importante. În urma racolărilor din PSD, formațiunea lui Victor Ponta are suficienți deputați pentru a-și forma propriul grup, dar Eugen Nicolicea vrea să le pună bețe în roate.

În această atmosferă tensionată, partidele politice se pregătesc deja pentru alegeri. Traian Băsescu anunță că PMP va avea candidat la prezidenţiale, iar în turul doi îl va susţine pe Klaus Iohannis. Ca de obicei, Dacian Cioloș încearcă și colo, și colo. Chiar dacă spune că partidul său e pe la centru-dreapta, el nu vizează în mod special alegătorii dreptei la următoarele alegeri, ci pe ”toți cei care cred în proiectul nostru politic".

Pe plan european, cancelarul Angela Merkel dă primele semne că ar fi dispusă la un compromis privind acordul pentru Brexit.

