Ziua de joi a venit cu anunțuri importante privind relaxarea restricțiilor, dar și cu impresia că premierul e cel puțin obosit. Cum obosiți vor fi și miniștrii care trebuie să facă în două săptămâni ce n-au făcut luni de zile.

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA a anunțat joi că americanii vaccinați împotriva COVID-19 nu mai trebuie să poarte măști exterior și în interior, cu excepția mijloacelor de transport în comun. În mod suprinzător, autoritățile române au plusat: au decis eliminarea, de sâmbătă, a măștilor în exterior pentru toată lumea. Cum campania de vaccinare nu merge grozav - în pofida declarațiilor miniștrilor - decizia de a-i trata la fel pe toți ar putea să-i încurajeze pe cei care nu doresc să se vaccineze să persiste în acest comportament.

Anunțul a fost neașteptat deoarece premierul a tot spus că primele măsuri de relaxare se vor aplica de la 1 iunie. Chiar și ieri, întrebat de jurnaliști după ședința de guvern, Florin Cîțu a răspuns că se poate vorbi de renunțarea la mască în spații publice după 1 iunie.

Avea să fe contrazis câteva ore mai târziu de președintele Klaus Iohannis, care a anunțat și renunțarea la restricțiile de circulație după miezul nopții. Asta după ce premierul spusese că va discuta cu președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) despre relaxarea acestei restricții. Doar că președintele CNSU este chiar el. O fi din cauza PNRR.

Președintele a mai anunțat și reducerea țintei privind numărul celor vaccinați - 7 milioane în august, față de cele 10 milioane pe care ni le-a tot ”vândut” premierul, deși toată lumea i-a explicat că e puțin probabil.

Relaxări se aplică de astăzi și în București, după ce rata de incidență a cazurilor noi de COVID-19 a scăzut sub 1,5 la mie.

Doar elevii nu beneficiază de scăderea numărului de cazuri noi zilnice. Premierul e ocupat cu festivaluri, concerte, Vama Veche, fără să spună un cuvințel despre școli. Nici președintele cu a lui ”Românie Educată” nu acordă prea mare atenție unui subiect vital. Probabil își va mai aminti pe la final de mandat de proiectul său de suflet. Realitatea e că mult prea mulți elevi au cam pierdut doi ani, cu consecințe serioase pentru ei și pentru societate.

Declarații pompoase am primit de la guvern și în cazul Planului Național de Redresare și Reziliență. Printre ele s-au strecurat și câteva adevăruri. Practic, premierul Cîțu a recunoscut că s-a dus la Bruxelles pentru a convinge Comisia Europeană că România va putea atrage 29,2 miliarde de euro. Cam târziu s-a trezit. Acum, el susține că miniștrii vor lucra 24 de ore din 24 în următoare 2-3 săptămâni pentru a veni cu proiecte care să se plieze pe cerințele Comisiei. Îi reamintim că Executivul de la Bruxelles a avertizat Guvernul încă din decembrie anul trecut că propunerile nu respectă condițiile stabilite. Așa că miniștrii vor trebui să facă în mai ce nu au făcut luni bune de zile.

Ministrul Cristian Ghinea a prezentat reformele pe care România s-a angajat să le facă. Pe hârtie sună bine. Dar temerile Comisiei sunt de înțeles. Greu de crezut că Bucureștiul va face până în 2026 ce nu a făcut în zeci de ani.

