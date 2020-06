Setul de măsuri așteptate pentru 1 iulie se amână puțin, pe fondul comportamentului iresponsabil al cetățenilor, dar și al autorităților care nu veghează la respectarea regulilor.

De zile bune, numărul cazurile noi de îmbolnăvire se menține ridicat, la fel și cel al deceselor. 22 de decese au fost anunțate luni. Olanda, cu o populație comparabilă cu cea a României, a raportat doar două decese.

Situația îi îngrijorează pe guvernanți, care au decis să amâne relaxările prevăzute pentru 1 iulie.

Dar cum am ajuns aici?

La începutul epidemiei, România a reușit să gestioneze cu bine criza, chiar dacă guvernanții au șchiopătat pe alocuri. Odată cu încheierea stării de urgență și cu primele măsuri de relaxare, mulți români au lăsat garda jos. Instinctul de conservare a încetat să mai funcționeze și niște reguli minime - distanțarea socială și purtarea măștii - au început să fie încălcare destul de des.

Nici guvernanți nu s-au lăsat mai prejos. Ludovic Orban și petrecerea ad-hoc din sediul Guvernului de ziua lui, petrecerea organizată de Rareș Bogdan sau ședința PNL Iași în disprețul regulilor nu-i ajută prea mult pe liberali atunci când acuză PSD că îndeamnă la nerespectarea reglementărilor.

Nici BOR nu se remarcă prin corectitudine, dovadă mai multe sărbători religioase unde s-au strâns sute de oameni, mulți fără mască și înghesuiți unul în altul.

Teoriile conspiraționiste au contribuit și ele la starea de responsabilitate manifestată de unii români. Iar acestea sunt greu de combătut, atât timp cât sunt promovate chiar și într-un volum finanțat de Ministerul educației, iar printre autori se numără Patriarhul Daniel și președintele Academiei, iar Dan Puric e prezentat drept expert în pandemie.

În timp ce românii își afișează mândri disprețul față de reguli - ceea ce nu-i tocmai surprinzător, oamenii care s-au luptat cu boala rămân cu sechele. Iar doctorii nu le pot spune când se va termina calvarul lor, întrucât nici ei nu s-au mai confruntat cu această boală parșivă.

