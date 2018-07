Tudorel Toader dă semne că nu e mulțumit de candidații înscriși pentru postul de procuror-șef al DNA. Dorea probabil un candidat care să poată fi ușor manevrat de politic.

Patru procurori cu greutate s-au înscris în cursa pentru șefia DNA, dar ministrul Justiției nu pare mulțumit. Tudorel Toader a declarat că procedura de selecție poate fi reluată, în cazul în care candidații nu îndeplinesc exigenţele. Cum - în opinia sa - Direcția trebuie să reintre în parametrii constituționali, nu e greu de înțeles faptul că ministrul ar dori un procuror-șef care să fie sensibil la ”ordinele” sale, mai ales că acum are girul CCR de a controla procurorii după bunul plac.

DIICOT are un nou șef, după ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire, în ciuda protestului procurorilor DIICOT.

După ce inițial nu și-a dat acordul pentru mitingul diasporei din 10 august, Gabriela Firea s-a răzgândit și va permite românilor care trăiesc și muncesc în afara țării să protesteze în Piața Victoriei.

În nota obișnuită, premierul și-a făcut bilanțul celor șase luni de guvernare, citind o mulțime de cifre, unele reale, altele umflate pentru a da bine. În lumea Vioricăi Dăncilă, totul e roz, iar Hollywood-ul arde de nerăbdare să vină în România să primească ajutor de stat pentru a-și filma producțiile aici.

Viorica Dăncilă ne-a anunțat victorioasă că România a absorbit deja 19% din fondurile europene. Dacă ne uităm cu atenție însă, vedem că în semestrul întâi au fost atrase fonduri structurale și de coeziune în valoare de doar 189 milioane de euro, deși Bucureștiul tot spune în dreapta și-n stânga cât de importante sunt fondurile de coeziune pentru noi. #politicadecoeziune

Ștefan Apăteanu, antreprenor român din domeniul IT, a răspuns la întrebărilor cititorilor EurActiv.ro. #BST



Recomandarea de lectură a redacției: The Atlantic - Is Trump Going to War With Iran?