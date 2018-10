O investigație EurActiv.ro-Report.md scoate la iveală partea hâdă a afacerii mamelor-surogat, o soluție salvatoare pentru cuplurile care nu pot avea copii și o tragedie pentru femeile ce poartă în pântec copii pe care nu-i vor vedea niciodată.

Echipa de jurnaliști de investigație a început din vara anului 2017 o anchetă jurnalistică asupra afacerilor din jurul companiei ucrainene BioTexCom - anchetată de procurori pentru trafic cu nou-născuți - și legăturile acestei companii în afara Ucrainei. În același timp, jurnaliștii au verificat cât de răspândit este fenomenul mamelor de împrumut în Moldova, România și Ucraina, dar și care este baza legală în aceste țări.

În România, „închirierea” unei mame pentru a purta copilul alteia este interzisă dacă este făcută în scop comercial. Dar forumurile de specialitate sunt pline de anunțuri ale unor femei care se oferă contracost să nască pentru altcineva.

O femeie din Arad s-a arătat dispusă să poarte copilul pentru jurnaliști, care au pretins că sunt un cuplu ce nu poate avea copii în mod natural, ci doar apelând la o mamă surogat. Toate detaliile, de la preț până la amănunte medicale sau legale, au venit de la soțul ei, mult mai în vârstă ca ea.

”Eu sper că el trăiește și că nu mi l-au luat pentru organe. L-am vândut. Așa reiese. L-am auzit doar cum a plâns când l-au scos din mine. Câteva secunde. Nu am reușit nici să deschid ochii ca să-l văd. Mi l-au luat și l-au dus. O fi fată sau băiețel?”, e mărturia sfâșietoare a unei mame-surogat, care a recurs la această afacere pentru că era plină de datorii și avea un copil bolnav.

Există însă și colaborări transfrontaliere legale, cu beneficii pentru comunități.

Ion-Dănuț Jugănaru, director general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, a povestit pentru EurActiv.ro cum colaborează, cu ajutorul fondurilor europene, comunitățile de la granița României și Bulgariei în domeniul comerțului, turismului sau consultanței de afaceri. #politicadecoeziune

Inevitabil, trebuie să revenim la realitatea tristă din aceste zile.

Organizarea referendumului pentru redefinirea căsătoriei lasă atât de multe portițe pentru fraudarea lui, dar cei care l-au inițiat și-și clamează superioritatea morală închid ochii, ba chiar se cred îndreptățiți să ”beneficieze” de ajutorul unui regim condus de un personaj condamnat tocmai pentru fraude la un alt referendum. Să minți și să te faci frate cu dracu' tocmai au devenit porunci capitale într-o nouă Biblie, dedicată exclusiv preoților și creștinilor care nu pot dormi de grija altora.

În rest stăm bine, a doua dintre cele trei legi ale Justitiției modificate în mod controversat a fost promulgată de președinte, după epuizarea tuturor căilor de atac, iar Viorica Dăncilă a fost întâmpinată cu aplauza de miniștri pentru prestația excepțională de la Strasbourg, unde le-a spus europenilor cât de mult e iubit PSD de români.

