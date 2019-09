Spectacolul politic care se desfășoară în aceste zile în România și Marea Britanie lasă un gust amar și impresia că e vremea iresponsabililor în politică.

Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă au intrat deja în campanie electorală și își aruncă săgeți din cele două palate. Președintele a ieșit pentru a critica din nou PSD, lăsând senzația că ar fi trebui să mai zică ceva pentru a-și justifica declarația de presă. Dăncilă, care aștepta ca șeful statului să aprobe miniștrii interimari, a ieșit și ea la declarații, atacându-l pe Iohannis și încercând să puncteze la nivel de imagine. Remiză.

Un ping-pong steril e și în Parlament unde opoziția discută fără chef despre o moțiune de cenzură. Liderul UDMR crede că pentru prima dată în ultimii ani o astfel de moțiunea ar avea șanse să treacă, dar Ludovic Orban nu se grăbește.

În Marea Britanie, lucrurile sunt mult mai dinamice, dar iresponsabilitatea domină și acolo dezbaterile politice. După ce a pierdut majoritatea în Camera Comunelor, premierul Boris Johnson s-a trezit și cu o lege care blochează un Brexit fără acord pe 31 octombrie, așa cum ar dori el, dacă nu ajunge la o înțelegere cu UE. Mai mult, parlamentarii i-au respins cererea privind organizarea alegerilor anticipate.

Sătulă de lipsa de soluții a Londrei, Comisia Europeană se pregătește intens pentru un Brexit dur. Avertizând asupra efectelor negative ale ieșirii Marii Britanii fără un acord, Comisia a înființat un centru de apel pentru administrațiile statelor membre, care le oferă acestora un acces rapid la expertiza serviciilor CE.

Potrivit surselor EurActiv.com, Rovana Plumb și Dan Nica ar fi fost respinşi pentru funcţia de comisar european, iar șefa diplomației, Ramona Mănescu, ar urma să fie următoarea propunere. Dacă informațiile se confirmă, Viorica Dăncilă va avea o nouă problemă.

Recomandarea de lectură a redacției: The Atlantic - Standing Up to Beijing, 30 Years Apart