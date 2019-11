Noua Comisie Europeană a primit votul Parlamentului European, transportul de animale vii este privit cu îngrijorare de oficialii UE, PSD se zbate între reformare și prostie, Klaus Iohannis are planuri mari, iar Ponta visează cai verzi pe pereți.

După luni intense de discuții, negocieri și candidați respinși, Parlamentul European a votat noua Comisie Europeană condusă de Ursula von der Leyen. Și bugetul UE pe anul viitor a fost aprobat, cu sume mai mari alocate pentru protecția mediului, pentru stimularea cercetării, investiții în infrastructură și sprijin pentru tineri.

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că, în prezent, există neînțelegeri în privința bugetului multianual al UE între contributorii neți și beneficiarii neți.



Când un urs a fost lovit zilele trecute de o mașină și a agonizat câteva ore până autoritățile au intervenit, prefectul județului Harghita a fost demis de ministrul de Interne. Acum, când de câteva zile un vapor încărcat cu oi vii s-a scufundat parțial în portul Midia, iar unele dintre animale plutesc încă în apă sau se zbat între viață și moarte, niciun responsabil nu a dat explicații. În acest context, comisarul pentru sănătate, Vytenis Andriukaitis, ridică semne de întrebare în privința transportului de animale vii.

Olguța Vasilescu, școlită pe băncile PRM-ului condus de Vadim Tudor, plimbată în toate funcțiile în care partidul a putut-o pune, a scăpat recent de job-ul de șefă de campanie a Vioricăi Dăncilă. Iar cum rezultatele PSD la prezidențiale sunt deja cunoscute, Vasilescu s-a spălat repede pe mâini, i-a cerut demisia celei căreia i-a fost consilieră, apoi a spus: "Nu am făcut strategii de campanie, rolul meu a fost doar să mobilizez partidul".



Klaus Iohannis s-a reașezat în scaunul de președinte, iar de la tribuna Palatului Cotroceni a explicat că ar fi bine ca în primăvară să avem alegeri anticipate. Ori Iohannis s-a îmbătat cu ultimele reușite ale PNL-ului, ori își dorește să scape de tot de PSD. Cel mai probabil ambele variante, dar rămâne de văzut câți dintre parlamentari sunt dispuși să își scurteze mandatul cu un an, în condițiile în care unii dintre ei s-ar putea să mai vadă Parlamentul doar din postura de excursioniști.

Alina Bica, fugită la braț cu Elena Udrea în Costa Rica, a fost condamnată definitiv miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani închisoare cu executare, după rejudecarea unui dosar în care a fost acuzată de DNA că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender.

Victor Ponta, marele reformator al stângii din România, rămâne încetișor pe lângă căruță. După ce și-a pus în cap membrii partiduțului său, după ce a pus umărul la dărâmarea Guvernului Dăncilă, a racolat oameni din PSD și a atacat pe rând liderii cu care a avut cândva relații apropiate, spune că el, de fapt, nu vrea să se lupte cu PSD. Luptele lui Ponta sunt, de regulă, lupte cu logica de politician care nu are nimic, vrea totul, dar dă cu piciorul la orice.

