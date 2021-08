Comisia Europeană a făcut marți primele plăți către Luxemburg, Belgia și Portugalia, după aprobarea de către Consiliu a planurilor naționale de redresare și reziliență. Prefinanțarea reprezintă 13% din alocarea financiară a fiecărui stat membru.

Astfel, Luxemburg a primit 12,1 milioane euro, Belgia - 770 milioane euro, iar Portugalia - 2,2 miliarde euro.

Prefinanțarea va ajuta cele trei state să înceapă implementarea unor investiții și reforme esențiale incluse în planurile naționale de redresare și reziliență adoptate de Comisia Europeană și de Consiliul UE.

Comisia va autoriza noi plăți pe baza implementării investițiilor și reformelor propuse în planurile de redresare.



În total, Belgia urmează să primească 5,9 miliarde euro, iar Luxemburg - 93,4 milioane euro, sub formă de granturi. Portugalia trebuie să primească 16,6 miliarde euro (13,9 miliarde euro sub formă de granturi și 2,7 miliarde euro sub formă de împrumuturi).

Până acum, Comisia Europeană a aprobat 18 planuri naționale, iar Consiliul - 16.

România se numără printre statele al căror plan de redresare și reziliență urmează să fie aprobat mai întâi de CE în luna septembrie.

Presa germană a scris recent despre problemele semnalate de Comisia la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Die Welt, planul prezenta lacune semnificative, inclusiv informații lipsă despre costuri și cheltuieli. Problemele erau atât de mari, încât Guvernul român a trebuit să solicite oficial Comisiei prelungirea termenului de evaluare până la sfârșitul lunii septembrie. E posibil ca acest demers să fi fost precedat de un avertisment de la Bruxelles, potrivit căruia Comisia ar putea respinge planul fără informații suplimentare.

Premierul Florin Cîțu a sărit în apărarea planului, susținând că PNRR e negociat cu Comisia în proporție de 95%.

"România își va aloca 29,2 miliarde de euro în perioada următoare. Este, dacă vreți să ne gândim, ca o doză de adrenalină pentru această economie în următorii ani de zile. PNRR va fi aprobat... PNRR-ul României este, în totalitate... 95% deja negociat cu Comisia Europeană. Sunt anumite detalii. În perioada următoare le vom discuta și sunt sigur că vom avea PNRR aprobat în perioada următoare", a declarat săptămâna trecută, la Digi 24, Cîțu, întrebat de informațiile din presa germană.

Șeful Guvernului spune că primii bani vor veni în noiembrie anul acesta. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, a precizat că 1,9 miliarde de euro vor intra din PNRR în țară în acest an.