La sfârșitul lunii aprilie, o echipă formată din 42 de cadre medicale și personal auxiliar a fost trimisă în Republica Moldova pentru a veni în ajutorul fraților de peste Prut. 7 s-au infectat cu coronavirus, relatează Jurnal de Argeș.

Misiunea cadrelor medicale a durat 15 zile, iar lupta cu COVID-19 s-a dus în Cahul, Bălți și mai multe spitale din Chișinău.

România a ajutat Republica Moldova nu doar cu specialiști, ci și cu o importantă donație de echipamente medicale și medicamente, în valoare de 3,5 milioane de euro, distribuite în toate instituțiile medicale din Republica Moldova.

Abia revenit din Italia, dintr-o zonă greu încercată de coronavirus, dr. Alin Suciu a răspuns la chemarea de voluntariat în R. Moldova. Alin Suciu este medic la UPU-SMURD Oradea și a fost coordonatorul medicilor care au mers voluntar în Republica Moldova.

Misiune în Italia

Născut în Târgu-Mureș, Alin Suciu (37 ani) face voluntariat în cadrul UPU-SMURD Oradea de peste 20 de ani și lucrează la Spitalul Județean de Urgență din Oradea de 10 ani. Vorbește despre plăcerea de a ajuta.

”Este un act de normalitate. Medicii tratează pacienți indiferent de naționalitate, de etnie, de religie. Medicul este medic, asistentul este asistent și tratează oameni și toți suntem oameni. Atât timp cât virusul nu cunoaște granițe sau continente, este normal ca și cei care sunt cadre medicale să nu cunoască nici granițe, nici continente și să își aducă aportul pentru a rezolva o situație care a afectat întreaga planetă, redând sănătatea oamenilor. E un act de normalitate, solidaritate, nu este absolut nimic special”, a declarat medicul Alin Suciu, contactat de Jurnalul de Argeș.

Misiune în R. Moldova

Peste Prut, activitatea sa medicală s-a desfășurat la Cahul, iar din punct de vedere organizatoric, în toată Republica Moldova.

”Activitatea s-a desfășurat pe mai multe planuri: în secția de Terapie Intensivă COVID, în compartimentul de Primire a Urgențelor și în operaționalizarea unei mașini de Terapie Intensivă Mobilă. Am acoperit toată paleta de intervenții medicale care erau necesare. Plus misiuni de transfer a pacientului critic, care au fost destul de multe și foarte apreciate de colegii din Republica Moldova. În plus, activitatea de bronhoscopie, diagnostică și terapeutică, care a fost o noutate pentru Spitalul din Cahul. Din câte mi-au spus colegii moldoveni, în Spitalul Cahul am făcut primele bronhoscopii. Nu s-au mai făcut până atunci. Aveau aparatul, dar nu aveau personal”, a explicat dr. Alin Suciu.

Programul standard era de 12 cu 24 ore, dar „ori de câte ori era nevoie, reveneam sau rămâneam în plus la spital. Practic, noi ne-am pus la dispoziția spitalului 24/24”, a mai adăugat dr. Suciu.

