Autoritățile au anunțat decesul a 888 de persoane. Printre victime se numără și un cetățean bulgar de 62 de ani care a murit pe 6 mai la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Arad.

UPDATE 7 MAI

22:19 Deces 887 Bărbat, 44 ani, municipiului București.



Data confirmării: 30.04.2020.



Dată deces: 06.05.2020.



Comorbidități: Tumora mediastinala, tulburare bipolară, HIV pozitiv, TBC ganglionar.



Deces 888 Bărbat, 57 ani, județ Sibiu.



Data confirmării: 31.04.2020.



Dată deces: 04.05.2020.



Comorbidități: HTA std III, leucemie cronică.



17:34 Deces 882 Femeie, 85 ani, județ Galați.



Data confirmării: 07.04.2020



Data deces: 07.05.2020



Comorbidități: Ateroscleroza, AVC sechelar stang, hemiplegie dreapta, polineuropatie periferica.



Deces 883 Femeie, 79 ani, județ Mureș.



Data confirmării: 06.05.2020 (fragment necroptic din tesut pulmonar)



Data deces: 02.05.2020



Comorbidități: nespecificate.



Deces 884 Femeie, 69 ani, județ Teleorman.



Data confirmării: 31.03.2020.



Data deces: 04.05.2020.



Comorbidități: neoplasm gastric operat in 2016, boala cardiovasculara.



Deces 885 Femeie, 71 ani, județ Călărași.



Data confirmării: 22.04.2020.



Data deces: 07.05.2020.



Comorbidități: Tumora de colon multiplu operata, carcinoma metastatic, Fibrilație atriala, cardiopatie ischemica, hipertensiune arteriala.



Deces 886 Bărbat, 76 ani, județ Arad.



Data confirmării: 30.04.2020.



Data deces: 07.05.2020.



Comorbidități: Pneumonie interstitiala bilaterala, anemie forma severa, casexie, boala Parkinson, insuficienta circulatorie acuta.



14:49 Deces 877 Bărbat, 77 ani, județ Bacău.



Data confirmării: 27.04.2020.



Dată deces: 06.05.2020.



Comorbidități: Ciroză hepatica, Fibrilație atrială, Hepatocarcinom.



Deces 878 Bărbat, 69 ani, județ Sibiu.



Data confirmării: 24.04.2020.



Dată deces: 07.05.2020.



Comorbidități: Boală cardiovasculară, Diabet zaharat, Tumora gastrică operată, anemie severa, boală hepatică.



Deces 879 Bărbat, 74 ani, județ Galați.



Data confirmării: 06.05.2020.



Dată deces: 07.05.2020.



Comorbidități: Tumora maligna cap de pancreas, Tumora malignă secundară a ficatului, Diabet zaharat tip II, HTA, trombocitoza, insuficiență hepatică cronică.



Deces 880 Femeie, 81 ani, județ Galați.



Data confirmării: 23.04.2020.



Dată deces: 07.05.2020.



Comorbiditati: Boală Alzheimer, Demență, Boală renală cronică std. III



Deces 881 Bărbat, 90 ani, județ Covasna.



Data confirmării: 02.05.2020.



Dată deces: 07.05.2020.



Comorbidități: nespecificate



10:19 Deces 869 Femeie, 78 ani, județ Arad.



Data confirmării: 27.04.2020



Data deces: 07.05.2020.

Comorbidități: DZ tip II, HTA gradul II, FiA, AVC sechelar, hemiplegie dreapta.



Deces 870 Femeie, 84 ani, județ Iași.



Data confirmării: 04.05.2020.

Data deces: 06.05.2020.



Comorbidități: HTA, FiA, Cardiopatie ischemică, insuficiență cardiacă.



Deces 871 Femeie, 85 ani, județ Sibiu.



Data confirmării: 28.04.2020.



Data deces: 07.05.2020.



Comorbidități: boală pulmonară cronică, cardiopatie ischemică cronică, insuficiență mitrală.



Deces 872 Femeie, 82 ani, județ Suceava.



Data confirmării: 29.04.2020.



Data deces: 06.05.2020.



Comorbidități: Epilepsie, amputație membru drept, sechele AVC.



Deces 873 Bărbat, 57 ani, județ Olt.



Data confirmării: 04.05.2020.



Data deces: 07.05.2020.



Comorbidități: Cord pulmonar cronic, insuficienta tricuspidiana severa, neoplasm de colon în obs., sindrom anemic moderat



Deces 874 Bărbat, 66 ani, județ Suceava.



Data confirmării: 26.04.2020.



Data deces: 06.05.2020.



Comorbidități: Operație recenta coxartroza, Infecție Clostridium difficile, psoriazis.



Deces 875 Barbat, 62 ani, județ Botoșani.



Data confirmării: 02.05.2020.



Data deces: 06.05.2020.



Comorbidități: Cardiopatie ischemica, Obezitate.



Deces 876 Bărbat, 60 ani, județ Alba.



Data confirmării: 01.05.2020.



Data deces: 07.05.2020.



Comorbidități: Insuficiență cardiorespiratorie acuta, soc cardiogen, cardiomiipatie dilatativa, anevrism Ventricul stg, BPOC, obezitate.



08:59 Deces 865 Femeie, 88 ani, județ Brașov.



Dată confirmare: 21.04.2020.



Dată deces: 05.05.2020.



Comorbidități: Infarct miocardic acut sechelar, insuficiență renală cronică.



Deces 866 Bărbat, 73 ani, județ Brașov.



Dată confirmare: 28.04.2020.



Dată deces: 06.05.2020.



Comorbidități: Insuficiență renală cronică dializată, TBC în antecedente.



Deces 867 Femeie, 64 ani, județ Argeș.



Dată confirmare: 25.04.2020



Dată deces: 06.05.2020.



Comorbidități: HTA, obezitate.





Deces 868 – raportat de judetul Arad



Cetățean bulgar, bărbat, 62 ani.



Dată confirmare: 25.04.2020



Dată deces: 06.05.2020 pe Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Arad.



Comorbidități: nu se cunosc.



Șofer de tir. In data de 25.04.202, fiind în tranzit pe teritoriul județului Arad, s- a simțit rău și a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. A prezentat dispnee de decubit și fatigabilitate.



A fost depistat cu acidoza respiratorie compensată metabolic, hiperpotasemie, sdr. de hepatocitoliza, insuficiență renală acută, bronhopneumonie cu stafilococ, soc septic cu punct de plecare pulmonar.



UPDATE 6 MAI

21:15 Deces 859 Bărbat, 52 de ani, județul Vrancea

Dată confirmare: 02.05.2020

Dată deces: 05.05.2020

Comorbidități: etilism cronic, ciroză toxică, hipertensiune portală, obezitate morbidă.

Deces 860 Bărbat, 60 de ani, județul Neamț

Dată confirmare: 23.04.2020

Dată deces: 05.05.2020

Comorbidități: neoplasm pulmonar operat, infecție cu Clostridium, insuficiență respiratorie acută.

Deces 861 Bărbat, 86 de ani, județul Galați, dintr-un cămin de bătrâni

Dată confirmare: 27.04.2020

Dată deces: 27.04.2020

Comorbidități: Sechele AVC, DZ tip II netratat, dezechilibrat, dislipidemie.

Deces 862 Femeie, 83 de ani, județul Vaslui

Dată confirmare: 28.04.2020

Dată deces: 06.05.2020

Comorbidități: DZ tip II, atrofie cerebrală, demență senilă, HTA stadiul II.

Deces 863 Bărbat, 83 de ani, județul Bistrița Năsăud

Dată confirmare: 02.05.2020

Dată deces: 06.05.2020

Comorbidități: demență, ateroscleroză.



Deces 864 Femeie, 82 de ani, județul Galați, de la căminul de bătrâni

Dată confirmare: 29.04.2020

Dată deces: 06.05.2020

Comorbidități: AVC sechelar, DZ tip II, HTA, tromboză venoasă profundă membru inferior stâng.



12:00 Deces 855 Femeie, 73 ani, județ Bihor.



Data recoltării: 10.04.2020



Data confirmării: 11.04.2020



Data internării: 10.04.2020 în Spitalul Clinic Municipal de Urgență Oradea, transferata în 11.04.2020 în ATI, intubată și ventilată mecanic.



Data decesului: 06.05.2020



Comorbidități: Obezitate, insuficiență mitrala severa, stenoza aortica grad 3.



Deces 856 Bărbat, 68 ani, județ Suceava.



Data recoltării: 30.04.2020.



Data confirmării: 01.05.2020.



Data internării: 30.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat, obezitate, BPOC, sechele infarct.



Deces 857 Bărbat, 73 ani, județ Satu Mare.



Data recoltării: 24.03.2020.



Data confirmării: 26.03.2020.



Data internării: 26.03.2020, 28.03.2020 transfer ATI.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: HTA, BPOC, obezitate, cardiomegalie, FiA.



Deces 858 Femeie, 71 ani, județ Constanța.



Data recoltării: 12.04.2020.



Data confirmării: 14.04.2020.



Data internării: 14.04.2020.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: HTA, insuficiență mitrala, proteză mecanică aortica.



09:09 Deces 842 Femeie, 80 ani, municipiul București.



Data recoltării: 29.04.2020.



Data confirmării: 30.04.2020.



Data internării: 29.04.2020 în Spitalul Universitar de Urgență București, transferata în data de 30.04.2020 la Spital Colentina.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, boală cronică renală, sechele TBC, insuficiență multiplă de organe.



Deces 843 Femeie, 36 ani, jud. Neamț.



Beneficiara in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap.



Data recoltării: 02.05.2020.



Data confirmării: 04.05.2020.



Data internării: 02.05.2020 în ATI – Spitalul Județean de Urgeță Piatra Neamț, din 03.05.2020 ventilata mecanic, intubată.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: obezitate morbida, HTA, sdr. Dislipidemic.



Deces 844 Bărbat, 57 ani, municipiul București.



Data recoltării: 02.05.2020.



Data confirmării: 03.05.2020.



Data internării: 01.05.2020 in Spital de Urgenta Floreasca, transferat in 03.05.2020 in ATI - Spital Colentina cu insuficiență respiratorie, bronhopneumonie, ventilat mecanic.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: BPOC, neoplasm.



Deces 845 Bărbat, 68 ani, județ Alba.



Data recoltării: 13.04.2020.



Data confirmării: 14.04.2020.



Data internării: 13.04.2020, transferat în 14.04.2020 în Spital Aiud penumoftiziologie, transferat în 15.04.2020 în Spital Municipal Blaj cu insuficiență respiratorie acută, pneumonie bilaterală.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat tip II, BPOC, insuficiență renală acută.



Deces 846 Bărbat, 69 ani, județ Arad.



Data recoltării: 28.03.2020.



Data confirmării: 04.04.2020.



Data internării: 28.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Arad, transferat in 01.04.2020 în ATI.



Data decesului: 01.04.2020.



Comorbidități: obezitate, Diabet zaharat tip II, insuficienta cardiaca cronica congenitala, HTA.



Deces raportat de SJU Arad la DSP Arad în data de 05.05.2020.



Deces 847 Femeie, 56 ani, jud. Vaslui.



Beneficiara în Căminul de persoane vârstnice



Data recoltării: 25.04.2020.



Data confirmării: 05.05.2020.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA std 3, cardiopatie hipertensivă.



Deces 848 Bărbat, 31 ani, județ Sibiu.



Data recoltării: 02.05.2020



Data confirmării: 03.05.2020



Data internării: 02.05.2020 Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu cu insuficiență respiratorie acută, bronhopneumonie.



Data decesului: 05.05.2020



Comorbidități: tetrapareza spastica, retard mental sever.



Deces 849 Bărbat, 80 ani, județ Mureș.



Beneficiar în Căminul de persoane vârstnice



Data recoltării: 07.04.2020.



Data confirmarii: 07.04.2020.



Data internarii: 03.04.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș secția medicală, transferat în 08.04.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș - Clinica de Boli Infecțioase și din 27.04.2020 în ATI.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: HTA, diabet zaharat, cardiopatie ischemica, boală pulmonară cronică, boală renală cronică.





Deces 850 Bărbat, 84 ani, județ Mureș.



Data recoltării: 01.05.2020.



Data confirmării: 01.05.2020.



Data internarii: 01.05.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș - Clinica cardiologie și în aceeași zi transferat în ATI și intubat.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat, boală cardiovasculară, boală renală cronică, demență senila.



Deces 851 Femeie, 89 ani, județ Galați



Beneficiar în Căminul de persoane vârstnice



Data recoltării: 17.04.2020.



Data confirmării: 20.04.2020.



Data internarii: 17.04.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Galați, transferată în 30.04.2020 în Spitalul Județean Galați și în 01.05.2020 în ATI.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: HTA, insuficiență renală cronică, Alzheimer.



Deces 852 Bărbat, 59 ani, județ Galați.



Data recoltării: 04.05.2020.



Data confirmării: 05.05.2020.



Data internării: 04.05.2020 în ATI - Spitalul Județean Galați.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA std 2, insuficiență cardiacă cronică.



Deces 853 Bărbat, 54 ani, județ Mehedinți.



Data recoltării: 02.05.2020



Data confirmării: 02.05.2020



Data internării: 02.05.2020 în Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: obezitate, diabet zaharat tip II dezechilibrat, HTA std 2, insuficiență cardiacă, boală cronică renală, steatoza hepatică



Deces 854 Bărbat, 64 ani, județ Bacău.



Data recoltării: 27.04.2020.



Data confirmării: 29.04.2020.



Data internării: 19.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Bacău - Secția de neurologie (AVC

ischemic) și transferat în 29.04.2020 în ATI.



Data decesului: 05.05.2020



Comorbidități: Insuficiență hepatică acută, fibrilație atrială, tulburări de coagulare, hemiplegie dreaptă.



UPDATE 5 MAI

15:17 Deces 828 Bărbat, 63 ani, județ Galați.



Data recoltării: 03.05.2020.



Data confirmării: 04.05.2020



Data internării: 03.05.2020 la Spitalul Municipal Tecuci, adus de Serviciul de Ambulanță, transferat în aceeași zi la Spitalul Județean de Urgență Galați. Din dimineața de 04.05.2020 este intubat.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: Boala renala cronica std V cu complicații, DZ de tip II dezechilibrat, cu complicații, steatoza hepatica.



Deces 829 Bărbat, 69 ani, județ Sibiu.



Data recoltării: 16.04.2020.



Data confirmării: 16.04.2020



Data internării: 09.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Sibiu.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: boala cardiovasculara, DZ II, boala renala.



Deces 830 Femeie, 88 ani, județ Suceava. Beneficiar în Căminul de bătrâni



Data recoltării: 28.04.2020.



Data confirmării: 30.04.2020.



Data internării: 01.05.2020, Spitalul Județean de Urgență Suceava.



Data decesului: 05.05.2020.



Fără antecedente preexistente cunoscute.



Deces 831 Bărbat, 79 ani, județ Bacău.



Data recoltării: 30.04.2020.



Data confirmării: 01.05.2020.



Data internării: 30.04.2020, Spitalul Municipal deU Moinești.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: HTA, fibrilație atrială, tumora pleurala operata, anemie severa.



Deces 832 Bărbat, 53 ani, județ Bistrița Năsăud.



Data recoltării: 26.04.2020.



Data confirmării: 27.04.2020.



Data internării: 27.04.2020 in ATI Spital Județean Bistrița, intubat 05.05.2020.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: obezitate, HTA, insuficienta respiratorie severa.



Deces 833 Bărbat, 63 ani, județ Arad.



Data recoltării: 26.04.2020.



Data confirmării: 26.04.2020.



Data internării: 26.04.2020.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, BPOC, insuficienta renala acuta.



Deces 834 Bărbat, 50 ani, municipiul București.



Data recoltării: 02.05.2020.



Data confirmării: 03.05.2020.



Data internării: 16.04.2020 în Spital Pantelimon, transferat în data de 04.05.2020 în ATI Spital Colentina.



Data decesului: 05.05.2020.

Comorbidități: encefalopatie toxica cu neuropatie, hepatita virala B.



Deces 835 Bărbat, 79 ani, județ Sibiu.



Data recoltarii: 21.04.2020.



Data confirmarii: 22.04.2020.



Data internarii: 22.04.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat tip II, boala cardiovasculara, neoplasm.



Deces 836 Femeie, 79 ani, județ Timiș.



Data recoltarii: 27.04.2020.



Data confirmarii: 28.04.2020.



Data internarii: 28.04.2020.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: CIC, HTA, demență mixtă, atrofie corticală.



Deces 837 Bărbat, 68 ani, jud. Sibiu.



Data recoltării: 30.04.2020.



Data confirmării: 01.05.2020.



Data internării: 01.05.2020 în ATI - Spitalul Clinic Județean Sibiu.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: Diabet zaharat tip II, boală cardiovasculară, gonartroza.



Deces 838 Femeie, 76 ani, municipiul București.



Data recoltării: 04.05.2020.



Data confirmării: 05.05.2020.



Data internării: 22.04.2020 în Spital Pantelimon pentru hemoragie digestivă superioară.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: ascita neoplazica, adenocarcinom.



Deces 839 Femeie, 63 ani, municipiul București .



Data recoltării: 04.05.2020.



Data confirmării: 05.05.2020.



Data internării: 21.04.2020 in Spital Pantelimon pentru insuficienta respiratorie acuta, pneumonie bazala dreapta.



Data decesului: 05.05.2020.



Comorbidități: ciroza hepatica, anemie secundara.



Deces 840 Bărbat, 72 ani, județ Bacau.



Data recoltării: 23.04.2020.



Data confirmării: 24.04.2020.



Data internării: 22.04.2020 în Spital Boli Infecțioase Onești, transferat în 25.04.2020 în ATI, intubat din 03.05.2020.



Data decesului: 05.05.2020



Comorbidități: HTA, tumora gastrica operata.



Deces 841 Bărbat, 66 ani, județ Bacău.



Beneficiar în Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica, județ Bacău.



Data recoltării: 03.05.2020.



Data confirmării: 04.05.2020.



Data internării: 22.04.2020 în Spital Boli Infecțioase Onești, transferat în 25.04.2020 în ATI, intubat din 03.05.2020.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: HTA, tumora gastrica operata



10:02 Deces 819 Femeie, 83 ani, județ Arad.



Data internării: 18.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Arad.



Data recoltării: 25.04.2020



Data confirmării: 25.04.2020



Data decesului: 05.05.2020, pneumonie, insuficienta circulatorie acuta



Comorbidități: CIC, HTA, DZ tip 2, insuficienta renala, infarct miocardic acut cu 4 stenturi.



Deces 820 Femeie, 83 ani, județ Sibiu.



Data internării: 11.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Sibiu.



Data recoltării: 11.04.2020.



Data confirmării: 11.04.2020



Data decesului: 02.05.2020



Comorbidități: boala cardiovasculara, boala cronica neurologica, boala cronica renala, gastrita hemoragica



Deces 821 Femeie, 65 ani, județ Prahova.



Data internării: 01.05.2020 -Spitalul Județean de Urgență Ploiești, iar din data de 02.05.2020 în ATI



Data recoltării: 02.05.2020.



Data confirmării: 03.05.2020.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: Insuficiență cardiacă, boală pulmonară cu oxigenoterapie, DZ dezechilibrat.



Deces 822 Bărbat, 84 ani, județ Arad.

Data recoltării: 13.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Arad - secția ATI.



Data internării: 13.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Arad.



Data confirmării: 14.04.2020



Data decesului: 13.04.2020



Comorbidități: HTA, hipertensiune pulmonara, boala Parkinson in antecedente cu insuficienta renala, anemie secundara



Deces 823 Bărbat, 72 ani, județ Arad.



Data recoltării: 29.03.2020



Data internării: 29.03.2020 Spitalul Județean de Urgență Arad - secția ATI.



Data confirmării: 01.04.2020 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara.



Data decesului: 09.04.2020, pneumonie virală.



Comorbidități: HTA



Deces 824 Femeie, 83 ani, județ Arad.



Data internării: 26.03.2020 Spitalul Județean de Urgență Arad.



Data recoltării: 26.03.2020.



Data confirmării: 30.03.2020



Data decesului: 01.04.2020, pneumonie, insuficienta respiratorie acuta dependent de aparat respirator.

Comorbidități: obezitate.



Deces 825 Bărbat, 72 ani, județ Neamț.



Data recoltării: 26.04.2020



Data internării: 26.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, în secția de ATI, pentru insuficiență respiratorie și pneumopatie acută, din data de 29.04.2020 necesita intubare și ventilare mecanică.



Data confirmarii: 28.04.2020.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: HTA, cardiopatie, DZ, neoplasm în tratament periodic din luna ianuarie.



Deces 826 Bărbat, 59 ani, județ Bacău



Data internării: 02.05.2020 Spitalul Municipal de Urgență Moinești- insuficiență respiratorie.



Data recoltării: 02.05.2020.



Data confirmării: 04.05.2020 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași.



Data decesului: 03.05.2020, pneumonie acuta, sepsis cu punct de plecare pulmonar.



Comorbidități: BPOC neglijat, HTA, Fibrilație permanentă cu cardiostimulator, DZ II, obezitate morbidă.



Deces 827 Bărbat, 70 ani, județ Brașov.



Data internării: 13.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Brașov, cu amputație degete membru inferior ulterior cu celulita antepicior la același membru.



Data recoltării: 28.04.2020.



Data confirmării: 30.04.2020.



Data decesului: 03.05.2020



Comorbidități: rinichi unic chirurgical, DZ II si complicații, HTA, boala cardiaca ischemica, gută.



UPDATE 4 MAI

19:17 Deces 804 Bărbat, 72 ani, municipiul București



Data internării: 09.04.2020 Spitalul Victor Babeș, febra, semne si simptome respiratorii și imagistica pulmonara modificata, este internat în ATI- intubat și ventilat mecanic.



Data recoltării: 09.04.2020.



Data confirmării: 10.04.2020.



Data decesului: 03.05.2020, insuficiență respiratorie



Comorbidități: boală cardiovasculară



Contact cu soția confirmată.



Deces 805 Femeie, 59 ani, județ Covasna



Data internări: 05.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Sfântul Gheorghe, secția de nefrologie cu insuficiență renală cronică.



Data recoltării: 13.04.2020.



Data confirmării: 13.04.2020.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: persoana dializată, cardiomiopatie ischemica, insuficiență valvulara, tromboză artera pulmonară.



Deces 806 Femeie, 90 ani, județ Dâmbovița.



Data internării: 17.04.2020 Spitalul Județean Târgoviște, cu insuficiență respiratorie și pneumonie.



Data recoltării: 15.04.2020.



Data confirmării: 17.04.2020.



Data decesului: 04.05.2020, insuficiență respiratorie.



Comorbidități: HTA, casexie



Beneficiar cămin pentru vârstnici Racari.



Deces 807 Bărbat, 52 ani, județ Botoșani.



Data internării: 29.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Bototșani pentru abdomen acut, pentru care are intervenție chirurgicală.



Data recoltării: 29.04.2020.



Data confirmării: 30.04.2020



Data decesului: 03.05.2020



Comorbidități: neoplasm digestiv.



Deces 808 Femeie, 97 ani, județ Vaslui.



Data internării: 27.04.2020 Spitalul municipal Bârlad, unde dezvoltă hemoragie digestivă inferioară pe timpul internării.



Data recoltării: 25.04.2020.



Data confirmării: 27.04.2020.



Data decesului: 04.05.2020.



Comorbidități: ateroscleroză cerebrală.



Beneficiar cămin pentru vârstnici



Deces 809 Bărbat, 75 ani, județ Vrancea.



Data internării: 20.04.2020 Spitalul municipal Adjud. Se transferă la Spitalul Județean Focșani, în data de 02.05.2020, în urma unui stop cardiac resuscitabil din timpul ședinței de dializă, și este intubat.



Data recoltării: 20.04.2020.



Data confirmării: 22.04.2020.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: boala renala cronica, boala neurologica, dementa, Persoana dializată.



Deces 810 Bărbat, 67 ani, județ Gorj.



Data internări: 02.05.2020, Spitalul Motru cu insuficiență respiratorie acută.



Data recoltării: 03.05.2020.



Data confirmării: 04.05.2020



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: boala pulmonara cronica.



Deces 811 Bărbat, 58 ani, județ Botoșani.



Data internării: 21.04.2020 pentru bronhopneumonie.



Data recoltării: 21.04.2020.



Data confirmării: 21.04.2020



Data decesului: 02.05.2020.



Deces 812 Femeie, 77 ani, municipiul București.



Data internării: 04.04.2020 Spitalul Universitar de Urgență, București. Se transferă la Spitalul Colentina in data de 20.04.2020 și în 26.04.2020 este internată în ATI



Data recoltării: 19.04.2020



Data confirmării: 20.04.2020.



Data decesului: 04.05.2020, insuficienta respiratorie.



Comorbidități: Meningiom, HTA, Parkinson.



Deces 813 Femeie, 78 ani, județ Suceava.



Data internării: 01.05.2020.



Data recoltării: 29.04.2020.



Data confirmării: 30.04.2020.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: HTA, angina pectorala.



Persoana beneficiara la cămin de bătrâni.



Deces 814 Bărbat, 83 ani, județ Suceava.



Data internării: 29.04.2020



Data recoltării: 29.04.2020



Data confirmării: 03.05.2020



Data decesului: 30.04.2020 la mai puțin de 12 h de la internare.



Comorbidități: HTA, fibrilație atrială, senilitate, infecție cu Clostridoides.



Deces 815 Bărbat, 64 ani, județ Suceava.



Data internării: 10.04.2020 cu simptomatologie respiratorie, cu câteva zile înainte de internare, dar refuză inițial internarea, automedicație.



Data recoltării: 12.04.2020.



Data confirmarii: 13.04.2020.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: stenoza aortica protezată valvular, FA, insuficiență cardiacă.



Deces 816 Femeie, 81 ani, județ Suceava.



Data internării: 27.04.2020 cu simptomatologie respiratorie.



Data recoltării: 23.04.2020.



Data confirmării: 25.04.2020.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: HTA, dementa mixta.



Persoana din focarul Centru de bătrâni



Deces 817 Femeie, 79 ani, județ Suceava.



Data internării: 17.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru simptomatologie repiratorie.



Data recoltării: 18.04.2020.



Data confirmării: 20.04.2020



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: ICC, insuficiență circulatorie cerebrală, insuficiență venoasă cronică.



Contact cu fiica și nepotul cu simptomatologie respiratorie.



Deces 818 Bărbat, 70 ani, județ Suceava.



Data internării: 10.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru simptomatologie repiratorie.



Data recoltării: 09.04.2020.



Data confirmării: 10.04.2020.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: HTA, steatoza hepatica.



10:07 Deces 802 Bărbat, 70 ani, județ Bihor.



Data internării: 17.03.2020- Spital Aleșd, se transferă în data de 02.04.2020 la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Oradea.



Data recoltării: 02.04.2020.



Data confirmării: 02.04.2020



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: BPOC, tumoră bronhopulmonară.



Deces 803 Femeie, 49 ani, județ Arad.



Data internării: 28.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Arad, internată în secția ATI.



Data recoltării: 28.04.2020.



Data confirmării: 28.04.2020



Data decesului: 03.05.2020, bronhopneumonie.



Comorbidități: obezitate, HTA, DZ tip II insulino-depedent.



09:12 Deces 791 Bărbat, 68 ani, județ Galați. Persoană asistată la Căminul de bătrâni Galați.



Data recoltării: 25.04.2020.



Data confirmării: 25.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Galați.



Data internării: 25.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Galati, transferat în ATI în 29.04.2020, ventilat mecanic din 02.05.2020.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: boală renală cronică, HTA, hemipareza stanga, hematom cerebral operat.



Deces 792 Femeie, 94 ani, județ Galați. Persoană asistată la Căminul de bătrâni Galați.



Data recoltării: 27.04.2020.



Data confirmării: 27.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Galați.



Data internării: 27.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Galați, transferată la Spitalul CFR Galați în 28.04.2020.

Data decesului: 03.05.2020.

Comorbidități: boală renală cronică, HTA std. II.



Deces 793 Bărbat, 30 ani, județ Bihor.



Data internării: 12.04.2020, la Spitalul Clinic Municipal Oradea, transferat în sectia ATI în 15.04.2020, intubat și ventilat mecanic.



Data recoltării: 12.04.2020.



Data confirmării: 14.04.2020



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: obezitate



Deces 794 Bărbat, 78 ani, județ Timiș.



Persoana dializată cronic.

Data recoltării: 14.04.2020.



Data confirmării: 15.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara.



Data internării: 15.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbiditati: boală renală cronică, insuficiență cardiac, HTA std. III, insuficiență valvulara mitrala, pielonefrita cronica, DZ tip II, lacunarism cerebral.



Deces 795 Femeie, 84 ani, județ Ilfov.



Persoană asistată la Căminul de bătrân Popești-Leordeni.



Data recoltării: 22.04.2020.



Data confirmării: 23.04.2020



Data internării: 25.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale V. Babeș.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: boala Alzheimer



Deces 796 Femeie, 47 ani, județ Bihor.



Data internării: 16.04.2020, în Spitalul Clinic Municipal Oradea secția ATI, intubată și ventilată mecanic, transferată în secția pneumologie în data de 28.04.2020 în stare ameliorată; ajunge din nou în ATI în stare agravată în data de 02.05.2020.



Data recoltării: 16.04.2020.



Data confirmării: 17.04.2020



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: DZ tip II, obezitate morbidă.



Deces 797 Bărbat, 75 ani, județ Mureș.



Data internării: 11.04.2020, la Spitalul Clinic Județean Mureș – secția gastroenterologie, transferat în secția pneumologie în 20.04.2020, apoi în ATI unde este și intubat.



Data recoltării: 12.04.2020.



Data confirmării: 13.04.2020



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: DZ tip II, CI, HTA, hepatopatie cronică, boală renală cronică.



Deces 798 Femeie, 49 ani, județ Mureș.



Persoana contact cu un caz confirmat.



Data internării: 02.05.2020, în Spitalul Orășenesc Luduș – secția boli infecțioase.



Data recoltării: 02.05.2020.



Data confirmării: 03.05.2020



Data decesului: 02.05.2020.



Comorbidități: obezitate.



Deces 799 Femeie, 65 ani, județ Mureș.



Data internării: 05.04.2020, la Spitalul Clinic Județean Mureș – secție medicină internă, transferată la boli infecțioase în 07.04.2020 și în secția ATI în 28.04.2020, intubată din 30.04.2020.



Data recoltării: 05.04.2020.



Data confirmării: 06.04.2020



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: DZ tip II.



Deces 800 Femeie, 89 ani, județ Galați. Persoană asistată la Căminul de bătrâni Galați.



Data recoltarii: 27.04.2020.



Data confirmării: 27.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Galați.



Data internarii: 28.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Galați – secția medicală I, transferată la Spitalul CFR Galați în 28.04.2020.



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: sdr. Alzheimer, boală cronică de rinichi.



Deces 801 Bărbat, 82 ani, județ Bistrița-Năsăud.



Data internării: 30.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, secția boli infecțioase II.



Data recoltării: 28.04.2020, la domiciliu.



Data confirmării: 29.04.2020



Data decesului: 03.05.2020.



Comorbidități: CIC, HTA, rinichi unic chirurgical stang, demență mixtă.



UPDATE 3 MAI

Deces 781 Bărbat, 60 de ani, județul Suceava, ambulanțier la SAJ Suceava

Data internării: 12.04.2020 la Spitalul Județean de Urgență Suceava, transferat în 24.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași - secția ATI - ventilat non-invaziv până în 29.04.2020, când suferă un stop-cardiorespirator, resuscitat, apoi intubat și ventilat mecanic

Data recoltării: 13.04.2020

Data confirmării: 17.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Suceava

Data decesului: 02.05.2020

Fără comorbidități.

Deces 782 Bărbat, 66 de ani, județul Suceava

Data internării: 18.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția nefrologie – pacient dializat la Centrul de dializă

Data recoltării: 16.04.2020

Data confirmării: 18.04.2020

Data decesului: 02.05.2020

Comorbidități: boală renală cronică, pacient dializat.

Deces 783 Bărbat, 71 de ani, județul Suceava

Data internării: 23.04.2020, Spitalul Județean de Urgență Suceava, secția neurologie

Data recoltării: 22.04.2020, în UPU Spitalul Județean de Urgență Suceava

Data confirmării: 23.04.2020

Data decesului: 02.05.2020

Comorbidități: HTA, sdr. reumatoid, obezitate.

Deces 784 Femeie, 85 de ani, județul Suceava. Persoană asistată

Data recoltării: 13.04.2020

Data confirmării: 13.04.2020

Data decesului: 02.05.2020

Comorbidități: neoplasm de sân operat, cu metastaze; DZ tip II, HTA, hemoragie digestivă superioară.

Deces 785 Bărbat, 77 de ani, județul Galați. Persoană asistată la Căminul Galați

Data internării: 28.04.2020, prin UPU Spitalul Județean de Urgență Galati, transferat la Spitalul CFR Galați în 01.05.2020 – secția ATI; ventilat mecanic din 02.05.2020

Data recoltării: 28.04.2020

Data confirmării: 28.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Galați

Data decesului: 03.05.2020

Comorbidități: HTA std. II, DZ tip II, boală renală cronică std. II, sdr. depresiv.

Deces 786 Femeie, 61 de ani, județ Dâmbovița – infirmieră la Centrul rezidențial

Data internării: 17.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – secția boli infecțioase, transferată în ATI în 23.04.2020, intubată din 24.04.2020

Data recoltării: 15.04.2020

Data confirmării: 16.04.2020

Data decesului: 03.05.2020

Comorbidități: HTA, DZ tip II, obezitate.



Deces 787 Bărbat, 60 de ani, județul Covasna

Data internării: 29.03.2020, la Spitalul de boli infecțioase Sf. Gheorghe, transferat în ATI Spitalul Județean de Urgență Sf. Gheorghe în 31.03.2020, ventilat mecanic

Data recoltării: 28.03.2020

Data confirmării: 29.03.2020, la INBI Matei Balș

Data decesului: 02.05.2020

Comorbidități: IMA în antecedente.

Deces 788 Femeie, 88 de ani, județul Brașov. Persoană asistată la Căminul de bătrâni Brașov

Data internării: 16.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Brașov, transferată în 18.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brasov, din 23.04.2020 transferată în stare gravă în secția ATI-COVID a Spitalului Județean de Urgență Brașov.

Data recoltării: 16.04.2020

Data confirmării: 17.04.2020, la Spitalul Județean de Urgență Brașov

Data decesului: 03.05.2020

Comorbidități: fibroză pulmonară, boală renală cronică std. IV, atrezie corticala cerebrala, insuficienta cardiaca – cardio stimulator.



Deces 789 Femeie, 82 de ani, județul Suceava. Persoană asistată la Căminul de bătrâni



A fost internată în perioada 05-28.04.2020 în Spitalul Rădăuți, pentru infecție bacteriană nespecificată, boală pulmonară interstitială

Data recoltării: 06.04.2020, cu rezultat negativ în 09.04.2020

Retestata la întoarcerea în Cămin – data recoltării: 29.04.2020

Data confirmării: 01.05.2020, la UMF Cluj Napoca

Data decesului: 30.04.2020

Comorbidități: HTA.



Deces 790 Femeie, 54 de ani, județul Olt

Data internării: 21.04.2020, prin UPU, la Spitalul Județean de Urgență Slatina – secția ATI, în stare gravă, intubată, transferată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova în 24.04.2020.

Data recoltării: 22.04.2020

Data confirmării: 23.04.2020, la INBI Matei Balș

Data decesului: 03.05.2020

Comorbidități: HTA, obezitate.



+++

Deces 772 Femeie, 93 de ani, județul Arad, din Centrul pentru persoane vârstnice

Internată în data de 25.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Arad - Boli Infecțioase

Recoltare pentru COVID-19 în data de 23.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 23.04.2020

Decedată în data de 02.05.2020

Comorbidități: HTA, cardiopatie ischemică, malnutriție protein-calorică.

Deces 773 Femeie, 55 de ani, județul Vaslui. Îngrijitoare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui

Internată în data de 23.04.2020 în Spitalul Municipal Bârlad - Boli Infecțioase, transferată în

26.04.2020 în ATI intubată și ventilată mecanic

Recoltare pentru COVID-19 în data de 22.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 23.04.2020

Decedată în data de 02.05.2020

Comorbidități: Obezitate gr. I.

Deces 774 Bărbat, 67 de ani, județul Bacău

Internat în data de 13.04.2020 în Spitalul Județean Bacău - Medicină internă, transferat în 24.04.2020 în Spitalul Municipal Onești, din 27.04.2020 în ATI intubat și ventilat mecanic

Recoltat pentru COVID-19 în data de 22.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 23.04.2020

Decedat în data de 02.05.2020

Comorbidități: Ciroză hepatică decompensată, diabet zaharat netratat.

Deces 775 Bărbat, 73 de ani, județul Galați, de la Căminul de persoane vârstnice din Galați

Internat în data de 29.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Galați - Boli Infecțioase

Recoltat pentru COVID-19 în data de 28.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 29.04.2020

Decedat în data de 02.05.2020

Comorbidități: AVC - sechele (paraplegie), HTA, tahicardie sinusală.

Deces 776 Bărbat, 67 de ani, județul Neamț

Internat în data de 24.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț - ATI

Recoltat pentru COVID-19 în data de 24.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 25.04.2020

Decedat în data de 01.05.2020

Comorbidități: Obezitate, diabet zaharat tip II.

Deces 777 Femeie, 61 de ani, județul Neamț

Internată în data de 25.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț - ATI, transferată în data de 01.05.2020 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Iași - Boli

Infecțioase

Recoltare pentru COVID-19 în data de 25.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 27.04.2020

Decedată în data de 02.05.2020

Comorbidități: Obezitate gr II, diabet zaharat.

Deces 778 Bărbat, 60 de ani, județul Galați

Internat în data de 05.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Galați - Boli Infecțioase, transferat în data de 08.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență - ATI

Recoltat pentru COVID-19 în data de 05.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 06.04.2020

Decedat în data de 02.05.2020

Comorbidități: Obezitate gr II, diabet zaharat netratat, HTA, colecisectomie în 2019.

Deces 779 Bărbat, 26 de ani, județul Iași. Istoric de călătorie în Anglia.

Internat în data de 21.04.2020 în Spitalul de Pneumoftiziologie Iași, transfer în data de 22.04.2020 în Spitalul de Neurochirurgie

Recoltat pentru COVID-19 în data de 22.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 22.04.2020

Decedat în data de 02.05.2020

Comorbidități: Obezitate gr II, diabet zaharat netratat, HTA.

Deces 780 Bărbat, 70 de ani, județul Timiș

Internat în data de 23.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Timișoara, transfer în data de 26.04.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase V. Babeș Timișoara - ATI

Recoltat pentru COVID-19 în dată de 23.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 23.04.2020

Decedat în data de 02.05.2020

Comorbidități: AVC ischemic cerebral, atrofie cerebrală, ateromatoză carotidiană, HTA gr. II, cardiopatie hipertensivă, amputație membru superior drept treime medie.



2 MAI

Deces 756 Femeie, 61 de ani, județul Suceava

Internată în data de 14.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava - Boli Infecțioase.

Contact cu caz confirmat (fiul).

Recoltat pentru COVID-19 în data de 17.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 17.04.2020

Decedată în data de 01.05.2020

Comorbidități: Diabet zaharat insulin-dependent, astm bronsic, HTA, infarct miocardic în antecedente - stent.

Deces 757 Femeie, 32 de ani, județul Suceava

Internata în data de 28.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava-Cardiologie

Recoltat pentru COVID-19 în data de 29.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 29.04.2020

Decedată în data de 01.05.2020

Comorbidități: Insuficiență respiratorie cronică, Sindrom Pickwick, obezitate morbidă, diabet zaharat tip II, insuficiență venoasă cronică membre pelviene.

Deces 758 Bărbat, 80 de ani, județul Suceava, de la Centrul social (focar COVID-19)

Internat în data de 27.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava-Medicină internă

Recoltat pentru COVID-19 în data de 23.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 26.04.2020

Decedat in data de 01.05.2020

Comorbidități : BPOC, fibroză pulmonară, HTA std II.

Deces 759 Femeie, 84 de ani, județul Suceava, de la Centrul social (focar COVID-19)

Recoltat pentru COVID-19 în data de 28.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 30.04.2020

Decedată în data de 01.05.2020 în Centrul social

Comorbidități: nedocumentate până în prezent (nu era înscrisă la medic de familie).

Deces 760 Femeie, 78 de ani, județul Suceava

Internată în data de 11.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava-Nefrologie

Recoltat pentru COVID-19 în data de 20.04.2020

Rezultat pozitiv în data de 21.04.2020

Decedată în data de 01.05.2020

Comorbidități: Insuficiență cardiacă, boală renală cronică - dializată.



Deces 761 Femeie, 72 de ani, județ Argeș.



Internată în Spital Județean de Urgență Pitești - Oncologie în 21.04.2020.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 29.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 01.05.2020.

Decedat în data de 01.05.2020.

Comorbidități: Tumora malignă de pancreas, Metastaze hepatice și pulmonare, Carcinomatoza peritoneala, Ascita, Casecsie neoplazică.



Deces 762 Femeie, 69 ani, județ Bihor.



Internata în data de 09.04.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea - Boli Infecțioase, transferată în Spitalul Județean de Urgență Oradea - ATI în data de 11.04.2020 intubată și ventilată mecanic.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 09.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 10.04.2020.

Decedată în data de 02.05.2020.

Comorbidități: Boală cardiovasculară, HTA



Deces 763 Femeie, 33 ani, județ Bacău.



Internată în data de 26.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Sf. Spiridon - Iași.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 26.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 27.04.2020.

Decedată în data de 02.05.2020.

Comorbidități: Ciroză hepatică toxică, Insuficiență hepatică, Splenomegalie, Etilism cronic.



Deces 764 Bărbat, 75 ani, județul Galați. Beneficiar în Căminul de persoane varstice Galați.

Internat în data de 23.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență Galați, transferat în ATI în 24.04.2020 intubat și ventilat mecanic.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 23.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 25.04.2020.

Decedat în data de 01.05.2020.

Comorbidități: Obezitate gr II, CIC, HTA, Arteriopatie periferica, Amputație gambe.



Deces 765 Femeie, 75 ani, județ Galați. Beneficiar în Căminul de persoane vârstnice Galați.



Internată în data de 14.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență - Boli Infecțioase Galați, transferată în 01.05.2020 în ATI.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 13.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 13.04.2020.

Decedată în data de 01.05.2020.

Comorbidități: Diabet zaharat, HTA, CIC, Fibrilație atriala, Demență senila.



Deces 766 Bărbat, 86 ani, județ Galați. Beneficiar în Căminul de persoane vârstnice, Galați.



Internat în data de 27.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență - Boli Infecțioase Galați.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 26.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 27.04.2020.

Decedat în data de 01.05.2020.

Comorbidități: Diabet zaharat, HTA, Demență senila.



Deces 767 Femeie, 87 ani, județ Galați. Beneficiar în Căminul de persoane vârstnice, Galați.



Internată în data de 18.04.2020 în Spitalul Județean de Urgență - Boli Infecțioase Galați.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 18.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 19.04.2020.

Decedată în data de 02.05.2020.

Comorbidități: Demență senila.



Deces 768 Bărbat, 60 ani, județ Timiș.



Internat în data de 12.04.2020 în UPU Spitalul Orășenesc Deta, transferat în 13.04.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase V. Babeș Timișoara. Din 20.04.2020 în ATI intubat și ventilat mecanic.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 12.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 13.04.2020.

Decedat în data de 02.05.2020.

Comorbidități: HTA, Astm bronșic.



Deces 769 Bărbat, 86 ani, municipiul București.



Internat în data perioada 21-22.04.2020 în Spitalul Sf Pantelimon, transferat în 22.04.2020 în Spitalul Colentina, unde din 26.04.2020 a fost transferat în ATI.



Recoltat pentru COVID-19 în data de 21.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 22.04.2020.

Decedat în data de 02.05.2020.

Comorbiditat: ICC cls. IV, Infarct miocardic acut în antecedente-stimulator cardiac, AVC ischemic.



Deces 770 Bărbat, 74 ani, județ Maramureș.



Internat în Spitalul Județean de Urgență Baia Mare în 18.04.2020, transferat în data de 25.04.2020 în Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 24.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 25.04.2020.

Decedat în data de 02.05.2020.

Comorbidități: HTA, Sechele AVC- Tetraplegie, Afazie.



Deces 771 Femeie, 90 ani, județ Galați. Beneficiar Căminul de persoane vârstnice, Galați.



Internata în Spitalul Județean de Urgență Galați - Boli Infecțioase pe data de 20.04.2020.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 21.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 23.04.2020.

Decedată in data de 02.05.2020.

Comorbidități: Boală cardiovasculară, demență senilă.



+++

Deces 745 Femeie, 65 de ani, județul Bacău

Dată internare: 28.04.2020- Spitalul Clinic Județean de Urgență Iași. Este transferată în 29.04.2020 la Spitalul de Pneumoftiziologie pe secția ATI

Dată recoltare: 28.04.2020

Dată rezultat: 29.04.2020 pozitiv

Dată deces: 29.04.2020

Deces 746 Bărbat, 65 de ani, județul Neamț

Dată internare: 23.04.2020 Spitalul Neurochirurgie Iași în stare gravă, intubat, secție ATI

Dată recoltare: 23.04.2020

Dată rezultat: 27.04.2020 pozitiv

Dată deces: 01.05.2020

Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA.

Deces 747 Bărbat, 42 de ani, județul Mureș

Dată internare: 09.04.2020 Spitalul Clinic Județean Mureș - Secția boli infecțioase. În 22.04.2020 este transferat pe sectia ATI

Dată recoltare: 09.04.2020

Dată rezultat: 09.04.2020 pozitiv

Dată deces: 30.04.2020

În localitatea de proveniență evoluează un focar de infecție COVID-19.

Deces 748 Bărbat, 37 de ani, județul Brașov

Dată internare: 23.04.2020 Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – secție ATI Covid, fiind adus la spital de echipajul SMURD intubat

Dată recoltare: 24.04.2020

Dată rezultat: 26.04.2020 pozitiv

Dată deces: 30.04.2020.

Deces 749 Femeie, 78 de ani, județul Brașov

Dată internare: 15.04.2020 se prezintă la UPU Spitalul Județean de Urgență Brașov – secție suspecți Covid; în 17.04.2020 este transferată la Spitalul Pneumoftiziologie Brașov, urmând ca în 19.04.2020 sa fie transferată pe secția ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Dată recoltare: 15.04.2020

Dată rezultat: 17.04.2020 pozitiv

Dată deces: 01.05.2020

Comorbidități: HTA, insuficiență mitrală, insuficiență tricuspidiană, insuficiență cardiacă.

În comunitatea Apața au fost înregistrate mai multe cazuri cu infecție COVID-19.

Deces 750 Bărbat, 74 de ani, județul Brașov

Dată internare: 16.04.2020 Spitalul Județean de Urgență Brașov – secție ortopedie cu fractură medie cervicală stânga, fiind operată în 22.04.2020. În 23.04.2020 transfer secție chirurgie - semne ocluzie intestinală cu sindrom de aderență; fiind operata în 23.04.2020. În 26.04.2020 starea se agravează este internată pe secția ATI COVID a Spitalului Județean Brașov.

Dată recoltare: 19.04.2020, 26.04.2020

Dată rezultat: 20.04.2020 - negativ, 27.04.2020 - pozitiv

Dată deces: 01.05.2020

Comorbidități: HTA, insuficiență renală acută, sechele AVC cu hemiplegie, insuficiență ventriculară stânga.

Deces 751 Bărbat, 74 de ani, județul Iași

Dată internare: 05.04.2020-27.04.2020 Spitalul de Boli Infecțioase Iași, iar în perioada 27.04-30.04.2020 a fost transferat în Spitalul Județean Sf. Spiridon în urma diagnosticării unei neoplazii de cap de pancreas și a icterului obstructiv. Aici a fost operat, iar în data de 30.04.2020 a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență Profesor Dr. N. Oblu.