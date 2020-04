Caz confirmat: O persoană cu confirmare de laborator a infecției cu COVID-19, indiferent de semnele și simptomele clinice.



Confirmarea de laborator: Testarea se face DOAR la recomandarea medicului, atât în sistemul public cât și în cel privat de sănătate.

CÂND ESTE UN PACIENT SUSPECT

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) aparține grupului beta-coronavirusuri, linia 2, subgenul Sarbecovirus.

Coronavirusurile sunt virusuri anvelopate, de tip ARN monocatenar cu polaritate pozitivă (ARN ss+), cu dimensiuni mari, de cca 125 nm. SARS-CoV-2 determină o infecție respiratorie denumită COVID-19 (Coronavirus infectious disease -2019), cu perioadă de incubație medie de cca 5 zile (limite 2-14 zile).

Boala este caracterizată prin simptomatologie predominant respiratorie (febră, tuse, dificultăți de respirație) de intensitate moderată în cca 80% din cazuri, dar poate avea manifestări severe (pneumonie bilaterală interstițială), cu evoluție către insuficiență respiratorie, detresa respiratorie acută (ARDS) fiind principala cauză de mortalitate.

Există și cazuri cu manifestări gastrointenstinale (mai ales diaree), iar la unii pacienți (în special la cei tineri) au fost semnalate hipo/anosmie și hipo/disgeuzie ca simptome precoce.

Codificarea CIM- 10a COVID-19U07.1 -COVID-19 cu virus identificat = valabil pentru cazurile CONFIRMATE U07.1 -COVID-19 cu virus neidentificat = valabil pentru cazurile SUSPECTE

Definiția de caz

Notă: Definiția de caz este actualizată periodic (http://cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar)

Caz suspect 1)

Recoltarea probelor

Recoltarea produselor patologice trebuie realizată imediat în cazul unei persoane ce întrunește criteriile unui caz suspect de infecție cu SARS-CoV-2.

Probele pereche de ser (faza acută și faza de covalescență) pot fi utile pentru diagnosticul retrospectiv al infecției cu SARS-CoV 2.

Stocarea probelor: Probele pot fi stocate la 2-8oC pentru 72 de ore.

În cazul în care există întârzieri în testarea produsului patologic, se recomandă congelarea la -20°C sau ideal la -70°C.



Transportul probelor

Probele pentru diagnosticul SARS-CoV 2 trebuie transportate la laboratorul de diagnostic cât mai rapid posibil din momentul recoltării. Transportul se realizează optim la 2-8°C (pe gheață), dacă durata de transport este mare), în mediu de transport pentru virusuri (dacă acesta lipsește se poate transporta în E-MEM (Eagle Minimum Essential Medium), în tampon fosfat salin sau ser fiziologic). Mediul de transport viral poate fi preparat in house, folosind rețetele OMS, cu mediu HBSS cu 2% ser fetal de vițel, antibiotic și antifungice. În cazul mediilor care permit menținereala temperatura camerei pana la 24 de ore, se vor respecta recomandările producătorului.



Diagnosticul de laborator*

[*ATENȚIE: Din cauza riscului crescut de expunere la aerosoli trebuie aplicate măsuri stricte de prevenire și control a infecției.]



Condiții de biosiguranță

Testarea produselor patologice recoltate de la o persoană ce întrunește criteriile unui caz suspect de infecție cu SARS-CoV-2 trebuie realizată în laboratoare cu nivel de biosiguranță nivel 2 (BSL-2), de către un personal calificat și antrenat conform procedurilor de biosiguranțăsi normelorde buna practică microbiologică, inclusiv in domeniul diagnosticului molecular.Izolarea virală pe culturi de celule necesită un laborator de biosiguranță nivel 3 (BSL-3) și nu este recomandată în prezent în scop diagnostic.

1. Teste pentru detecția acidului nucleic viral

Metoda recomandată în prezent pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 este detecția ARN viral prin Real-Time RT-PCR (reverse-transcription polymerase chain reaction).



În cazul în care este necesar, confirmarea se realizează prin secvențiere nucleotidică. Au fost dezvoltate o serie de teste in-house** sau teste comerciale pentru detectarea ARN SARS-CoV-2, care identifică genele virale pentru N (nucleocapsida), E (anvelopa), S (spike) și RdRP (RNA-dependent RNA polymerase). [**Testele in-house trebuie să corespundă protocoalelor acceptate de OMS și să fie validate prin utilizarea de materiale de referințasi/sau comparații interlaboratoare.]

Lista producătorilor autorizați de FDA se regăsește pe site-ul Food and Drugs Administration (Agenția pentru Alimente și Medicamente din SUA).



În zonele în care virusul SARS-CoV-2 este răspândit pe scară largă trebuie adoptat un algoritm de diagnostic simplu în care, de exemplu, examinarea prin RT-PCR a unei singure ținte este considerată suficientă.

În special în acest caz este recomandată utilizarea de teste validate pentru diagnostic in vitro (CE IVD). Este important de precizat că unul sau mai multe rezultate negative la testul de detecție a acidului nucleic viral nu exclud posibilitatea unei infecții cu virusul SARS-CoV-2., iar în context clinic sugestiv diagnosticul nu trebuie infirmat pe baza unui test negativ.

O serie de factori pot duce la un rezultat negativ la o persoană infectată:

- calitatea slabă a produsului recoltat, care conține puține material provenind de la pacient;

- produsul a fost colectat târziu sau foarte devreme în cadrul infecției;

- produsul nu a fost manipulat și expediat în mod corespunzător;

- motive tehnice legate de test, de exemplu mutația virusului sau inhibarea PCR.

Dacă se obține un rezultat negativ la un pacient cu un indice ridicat de suspiciune pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, în special atunci când au fost colectate numai probe ale tractului respirator superior, ar trebui să fie colectate și testate, dacă este posibil, produse suplimentare, inclusiv din tractul respirator inferior.

Alte variante de diagnostic care identifică acizi nucleici sau antigene virale

Testele rapide de detecție a acidului nucleic viral (Abbott ID Now, Cepheid G Xpert®Xpresspt SARS-CoV-2) sunt deja o alternativă simplă și eficientă pentrupoint of care, fără personal cu expertiză înaltă care pot fi foarte utile pentru diagnosticul rapid al personalului medicalsau pacienților simptomatici. Ele sunt recomandate înpentru situațiide urgența (ATI) și locuri în care lipsește personalul cu experiența în diagnostic molecular.

- Noi teste de detecție a acidului nucleic viral bazate pe tehnologia CRISPR-Cas12/13 sunt în curs de evaluare.

- Testele actuale de detecție a antigenelor virale pot fi relevante numai în context clinic sugestiv, datorită sensibilității/specificității variabile și valorii predictive negative scăzute (circa o treime din probele negative apar pozitive la testare). De aceea acestea nu sunt recomandate pentru screening, iar probele pozitive trebuie confirmate prin RT-PCR.

Organizația non-guvernamentală FIND enumeră 10 teste rapide de detecție a antigenului SARS-CoV-2, cu marcaj CE (conforme cu legislația UE relevantă, Directiva 98/79/CE privind IVD-urile).

Conform ECDC, din datele provenite de la autoritățile competente din 18 țări europene, numai trei astfel de teste sunt disponibile pe piața UE începând cu 26 martie 2020. (An overview of the rapid test situation for COVID-19 diagnosis in the EU/EEA. 1 April 2020. Stockholm: ECDC; 2020)