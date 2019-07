Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu face parte din Grupul de experți la nivel înalt constituit la nivelul Comisiei Europene pentru combaterea dezinformării.

EURACTIV.ro: În calitatea dvs. de expert în cadrul grupului la nivel înalt constituit la nivelul Comisiei Europene pentru combaterea ştirilor false, v-am ruga să ne spuneți ce concluzii din recent lansatul raport vi se par cele mai relevante, din perspectiva României și a Republicii Moldova.





Alina Bârgăoanu: Raportul prezentat de Comisie și de Înaltul Reprezentant conține o evaluare preliminară a progreselor înregistrate până în prezent în lupta împotriva dezinformării: coordonarea între statele membre, implicarea platformelor digitale, punerea în aplicare a Codului de bune practici privind dezinformarea.

Tehniciile și tehnologiile dezinformării evoluează în timp real

Din punctul meu de vedere, una dintre concluziile cele mai relevante se referă la faptul că tehnicile și, mai ales, tehnologiile de dezinformare, evoluează aproape în timp real, pe măsură ce "stăm noi de vorbă".

În acest context, problema pe care încerc să o semnalez și în spațiul public românesc este că, deocamdată, posibilitățile aproape nelimitate puse la dispoziție de tehnologie – deepfakes, influenceri care nu există, dar au zeci de mii de followeri, texte fake, dar total plauzibile, încă nu au fost testate și utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană.

Din fericire, încă suntem pe o paradigmă de dezinformare ușor clasică, bazată pe amplificarea, prin mijloace tehnologice a unor conținuturi (conturi false, soft-uri de accelerare a circulației unui conținut digital, generarea de like-uri, share-uri, comentarii etc.). Nu știu dacă suntem pregătiți, mental și tehnologic, pentru a face față unui eventual nou val al dezinformării, mult mai tehnologizat, mai automatizat, mai computerizat.

Dezinformarea face casă bună cu polarizarea

O altă concluzie relevantă a raportului este că fenomenul dezinformării – în varianta sa mai mult sau mai puțin tehnologizată – face casă bună cu polarizarea, cu controversa, cu emoțiile și părerile extreme.

Dacă este să vorbim despre o rețetă contemporană a dezinformării, mai ales de inspirație rusească, principalul său ingredient – nu foarte complex – este alimentarea controverselor, a temelor fierbinți, și a polarizării. Dacă este să vorbim despre o rețetă de inspirație rusească, aceasta a constat – și în SUA, și în alte locuri, în a pune gaz pe foc, mai precis, a "pune gaz pe focul care trebuie”.

The evidence collected revealed a continued and sustained disinformation activity by Russian sources aiming to suppress turnout and influence voter preferences. There was a consistent trend of malicious actors using disinformation to promote extreme views and polarise local debates, including through unfounded attacks on the EU. Domestic political actors often adopted the same tactics and narratives to attack the EU and its values. ( Raport EU vs Desinfo