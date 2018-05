Comisia condusă de Florin Iordache începe dezbaterea propriu-zisă a controversatelor propuneri de modificare a legii penale. Deși a spus că nu sunt cu „dedicație”, modificările i-ar ajuta, în principal, pe politicieni, inclusiv pe Liviu Dragnea.





La ședință participă și ministrul Justiției, Tudorel Toader.

Au fost invitați în premieră și reprezentanții asociației profesionale Forumul Judecătorilor.

Iordache anunță că vor fi discuții pe propunerile de modificare a legilor penale fără a se da, însă, un vot astăzi.

Simona Marcu, președinte CSM:

CSM se va implica foarte atent în această inițiativă legislativă. Am primit multe puncte de vedere de la instanțe și parchete, urmează să le centralizăm și vom depune un punct de vedere.

Tudorel Toader, ministrul Justiției:

Ministerul Justiției a transmis către comisie proiecte de lege pentru modificarea codurilor în acord cu deciziile CCR și directivele europene.

Considerăm necesară modificarea codurilor.

Camera preliminară crează multe incompatibilități și care nu și-a atins scopul de scurtare a procesului penal, ci dimpotrivă, de lungire a procesului. Cerem abrogarea, eliminarea, camerei preliminare.

Reprezentanta Parchetului General arată că directivele europene la care face referire Iordache sunt greșit transpuse în propunerile de modificare a codurilor penale. Procurorul face un adevărat rechizitoriu modificărilor propuse, arătând confuzii, neclarități, dezincriminări de fapte, modificări propuse, dar care există deja în codurile penale.

Există modificări legislative care vor îngreuna activitatea procesului penal, atât în cursul urmăririi penale, cât și a judecății.

Avem sentimentul că sunt insuficient fundamentate, fie necorespunzător elaborate.

Judecător Ciprian Coadă, Forumul Judecătorilor:

Am observat că o parte din propuneri au inexactități. Una ar fi că CCR ar putea dezincrimina fapte penale. Acesta este atributul Parlamentului.

Observăm restrângeri în ceea ce privește grupul infracțional organizat, traficul de influență sau noțiunea de funcționar public.

*** Florin Iordache este foarte răbdător și acordă cuvântul tuturor, fără a-i opri.

Un alt reprezentant al Forumului Judecătorilor cere sesizarea Comisiei de la Veneția pe aceste modificări.

„Sesizați pe cine considerați, noi mergem mai departe. Vă mulțumesc”, a răspuns Iordache.

Judecător Andreea Ciucă, Asociația Magistraților din România:

Alternativa este să propunem texte de lege, nu doar să fim sau nu de acord cu unele sau altele.

Politica penală nu este apanajul nostru, dar noi am făcut o analiză punctuală și severă. Sunt observații de sute de pagini și am constatat că unele decizii ale CCR sunt transpuse corect. Am găsit texte care extind sfera transpunerii deciziilor CCR.

O serie de texte sunt neclare, chiar dacă principiile sunt bune.

Dana Gârbovan, UNJR:

Există o nevoie reală de modificare a codurilor. Sunt modificări care vizează oportunitatea, iar pentru asta legiuitorul răspunde în fața electoratului.

Cătălin Predoiu, PNL:

Nu dorim să invocați motive pentru a închide dosarele unor politicieni, indiferent de culoarea lor politică. Modificările demonstrează, însă, acest lucru. Texte otrăvite sunt puse între texte bune. Se amestecă apă cu otravă.

Ne vom opune la textele nepotrivite, cum vom sprijini și textele bune.

Stelian Ion, USR:

Aceste proiecte de lege sunt un regres, sunt periculoase și trebuie să fim foarte atenți la ce se va adopta în parlament.

Există o încărcătură foarte puternică de natură politică și trebuie să vedem cine și în ce scop face propunerile. Acestea sunt propuse de PSD-ALDE. mi-e greu să cred că toți acești semnatari cunosc amănuntele legate de coduri. Numitorul comun ar fi liderii PSD și ALDE. Este o decizie politică pe care ați luat-o să modificați codurile la maniera asta.

Spun acum cât mai pot, aceste persoane din umbră au grave probleme de natură penală. Observ că domnul Dragnea nu este printre semnatari, el nu știe niciodată nimic.

Aceste politici penale nu se fac după ureche, nu se fac pe ascuns. Guvernul ar trebui să se implice mai mult.

Tudorel Toader:

Cu privire la GRECO există afirmații care nu au acoperire. De exemplu, cu privire la publicarea raportului, nu ministrul Justiției decide publicarea. raportul GRECO este și tradus publicat pe site-ul MJ.

Florin Iordache, președintele comisiei:

Următoarea ședință va fi marți și vom începe cu Codul Penal. Vom avea un singur proiect de modificare, iar restul vor fi amendamente respinse. Într-o lună de zile vom finaliza și vom avea un singur raport de adoptare.

Foarte bine că președintele Iohannis a retrimis la CCR legile justiției. Foarte bine, dar nu are ce sesiza.

Contre între Iordache și Stelian Ion:

„Nu există o variantă a redefinirii a abuzului în serviciu. Nu ne mai țineți în suspans, vrem și noi să știm”, a spus reprezentantul USR.

„Sunt mai multe variante, cu prag mai mica sau mai mare. Vom alege”, a răspuns Iordache.

***** Textul inițial

Fostul ministru al Justiției Florin Iordache, autorul celebrei OUG 13, este cel care va conduce discuțiile pe modificarea mai multor articole din Codul Penal, dar și din Codul de Procedură Penală. Ședința va începe la ora 12.

Una dintre cele mai flagrante propuneri de modificare a Codului Penal vizează redefinirea grupului infracțional organizat, infracțiune pentru care este cercetat chiar șeful său pe linie de partid, Liviu Dragnea.

Potrivit propunerii de modificare a Codului Penal, nu constituie grup infracțional organizat ”grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului”.

Tot cu dedicație pentru liderul PSD este și propunerea referitoare la redactarea motivării și la semnarea unor hotărâri judecătorește definitive. Conform propunerii, hotărârea definitivă trebuie să fie semnată de toți judecătorii care au participat la ultimul termen de judecată, iar, în caz contrar, cauza se repune pe rol. Astfel, Liviu Dragnea poate folosi o cale extraordinară de atac în dosarul Referendumului, în care a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare.

Motivarea însă nu a fost semnată de către toți judecătorii care au participat la luarea deciziei de condamnare, deoarece, între timp, fosta președintă a ICCJ Liviu Stanciu a devenit judecător la CCR. Totodată, au trecut opt luni de la pronunțarea sentinței până la motivarea ei.

Un alt beneficiar al controversatelor modificări este și Călin Popescu-Tăriceanu.

Florin Iordache susține că prin proiectele de modificare a Codurilor penale parlamentarii PSD şi ALDE nu fac altceva decât să normalizeze o viaţă în România, „o viaţă care trebuie gestionată de nişte reguli clare”. Iordache a negat că anumite articole din iniţiativele legislative ar favoriza anumiţi oameni politici, printre care şi Liviu Dragnea.

Tot Iordache a susţinut că „nicio lege nu se face cu dedicaţie” şi că „legile nu sunt făcute pentru o anumită persoană”.

Principalele modificări propuse, afișate pe site-ul comisiei parlamentare: