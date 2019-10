Felix Bănilă și-a anunțat miercuri dimineață demisia din funcția de procuror-șef al DIICOT, după ce marți i-a transmis președintelui Klaus Iohannis că nu pleacă.

Demisia a fost transmisă ministrului justiției, Ana Birchall.

Giorgiana Hosu, procuror-şef adjunct al DIICOT, va asigura interimatul la conducerea instituției.



Președintele Klaus Iohannis i-a cerut luni seara demisia pentru modul în care a gestionat cazul crimelor de la Caracal.

Șeful statului a declarat că implicarea DIICOT în cazul Caracal ar fi trebuit să aducă ”un plus de profesionalism și credibilitate”.

”Doar că, sub conducerea domnului Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar ancheta continuă să genereze semne de întrebare majore. Modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum nu face decât să ridice suspiciuni și să accentueze lipsa de încredere a oamenilor în autorități, iar o astfel de abordare nu poate duce decât la rezultate proaste. Așadar, îi cer domnului Felix Bănilă, procuror șef la DIICOT, să își înainteze imediat demisia din funcția de procuror șef al DIICOT. Este imperativ ca greșelile din ultimele săptămâni să fie asumate cu responsabilitate și este nevoie de o schimbare la acest nivel, pentru a recredibiliza această instituție”, a declarat Iohannis în cadrul unei declarații de presă la Cotroceni.

În iunie anul trecut, procurorii DIICOT i-au cerut președintelui Klaus iohannis să respingă numirea lui Felix Bănilă la conducerea Direcţiei.

Marți, Felix Bănilă a afirmat că activitatea DIICOT nu se rezumă numai la cazul Caracal, iar dacă va demisiona, decizia "va fi rezultatul unui amplu proces cognitiv și nu doar expresia unei simple porniri instinctuale, golită de importanța funcției, de care, de altfel, sunt pe deplin conștient".

Nici ministrul justiției nu era mulțumit de acțiunile sale în cazul Caracal și nu numai. ”În ultimele luni am avut foarte multe discuţii. Confirm că mi-am exprimat nemulţumirea faţă de câteva aspecte, în primul rând că de mai mult de 2 luni de zile, am solicitat măsuri ferme pentru combaterea criminalităţii şi a formelor asociate, fie că vorbim de trafic de persoane, exploatarea minorelor, criminalitate informatică. (...) Am solicitat măsuri inclusiv pentru a combate clanurile. Nu vă ascund că i-am exprimat profunda nemulţumire şi confirm că a fost o discuţie vineri şi am reluat şi ieri (marţi - n r.) că nu consider deloc acceptabil modul în care s-a acţionat vineri la domiciliul familiei Melencu”, a declarat Ana Birchall, conform Mediafax.