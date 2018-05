Preşedintele României a spus că va face o nouă analiză a legilor după ce Curtea Constituţională se va exprima asupra actelor normative.

UPDATE Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat că se aștepta ca președintele Klaus Iohannis să trimită legile Justiției la CCR și Comisia de la Veneția.

„De foarte multe ori am spus şi repet următorul lucru: să ne cunoaştem, să ne respectăm limitele de competenţă legală şi constituţională. Faptul că preşedintele republicii vrea să sesizeze CCR, Comisia de la Veneţia intră în limitele de competenţă constituţională ale preşedintelui. Modul în care îşi exprimă public această competenţă depinde de fiecare preşedinte (...). Am văzut şi eu preocuparea dânsului, să nu zic îngrijorarea, că este un termen care a fost folosit de-a lungul timpului ca nu cumva din mers să se rescrie Constituţia. Categoric afirmaţia nu are nicio acoperire”, a spus Tudorel Toader.

O reacție a avut și Dragoș Călin, membru în asociația Forumul Judecătorilor.

„Mai bine mai târziu, decât niciodată. Este un lucru care trebuia să se întâmple de la început, adică în urmă cu câteva luni, când au avut loc acele dezbateri extrem de rapide cu privire la modificarea legilor justiţiei, însă lucrurile sunt în continuă evoluţie şi o astfel de sesizare va fi benefică pentru democraţia din România, pentru magistratura din România, pentru independenţa sistemului judiciar şi pentru nişte legi ale justiţiei, care să fie ancorate în realităţile europene”, a declarat Dragoş Călin.



****** Textul inițial

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri că a decis să trimită pachetul legilor justiţiei la Curtea Constituţională, dar şi la Comisia de la Veneţia.

„Am decis ca atare să trimit întregul pachet înapoi la CCR şi în paralel să sesizez Comisia de la Veneţia. Fac un apel la CCR de a nu se grăbi şi de a conlucra cu organismul european”, a spus Iohannis, într-o declarație de presă.

Iohannis a precizat că, după ce se va pronunța Curtea Constituțională, va analiza din nou cele trei legi şi va decide atunci dacă se impune o nouă reexaminare a pachetului legislativ de către Parlament.

Preşedintele a criticat, din nou, abordarea PSD, partid care „a îmbrobodit poporul cu un program numai lapte şi miere” în campania electorală din 2016, dar a făcut „cu totul şi cu totul altceva” după ce a câștigat alegerile.

„A început asaltul împotriva justiţiei din partea PSD. Vă amintiţi că la inceputul lui 2017 au venit cu acea infamă Ordonanţă 13, acea ordonanţă pe care am reuşit să o oprim împreună. Sute de mii de români de bună credinţă au protestat în stradă pentru acest lucru. Asaltul s-a mutat în Parlament, iar rezultatul demersului parlamentar de modficare a legilor justiţiei a ajuns acum şi în faza în care se cere promulgarea acestor legi”, a declarat Klaus Iohannis.

„Procedura originală, graba lipsită de justificare, modul autoritar în care s-au desfăşurat dezbaterile parlamentare au determinat în final foarte multă neîncredere. Reforma justiţiei, cum e clamată de PSD, este în continuare contestată de asociaţiile profesionale ale magistraţilor şi trezeşte îngrijorări ale partenerilor externi”, a mai spus președintele.

Comisia de la Veneția este, practic, sesizată a doua oară, după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a votat sesizarea organismului pentru democrație în legătură cu legile Justiției.

Florin Iordache, cel care a condus modificările controversate la legile Justiției, a refuzat permanent sesizarea Comisiei de la Veneția și a arătat că opinia ce va veni de la organismul internațional nu va fi luat în considerare pentru că opinia nu poate fi peste deciziile Curții Constituționale.