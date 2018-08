„Am semnat ordinul după 12 noaptea. Trebuia restabilită ordinea. Este conform legii. Când jandarmii sunt atacaţi, ei au dreptul să acţioneze”, a declarat, luni, în Parlament prefectul Capitalei Speranţa Cliseru.

Jurnaliştii i-au spus, însă, că în acel moment Piaţa Victoriei era deja complet evacuată, după ce jandarmii au intervenit în forță la ora 23.

„Nu are importanţă, nu are relevanţă ora, jandarmii puteau acţiona şi fără ordin”, a spus Speranţa Cliseru.

Spusele prefectului sunt în contradicție cu declarațiile ministrului de Interne și a coordonatorului jandarmilor din Piața Victoriei, care au spus că ordinul a fost semnat înca de la ora 20.

„În permanenţă am fost în contact cu toate autorităţile publice, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la faţa locului de la ora 16.00. În momentul în care am văzut că lucrurile încep să degenereze, că presiunea este crescută, am discutat personal cu prefectul şi i-am spus că, dacă lucrurile vor degenera, vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă, dânsa a spus că este pregătită să intervenim pentru restabilirea ordinii publice. Am fost la faţa locului împreună tot timpul şi atunci s-a luat decizia de a avea un ordin de restabilirea ordinii publice. Lucrurile despre care vă povestesc au fost în jurul orei 20”, a declarat Laurențiu Cazan, la TVR.

O altă declarație în contradictoriu cu ministrul de Interne Carmen Dan și cu șefii Jandarmeriei a fost legată de rpezența în Piața Victoriei, într-un punct de comandă, a prefectului Speranța Cliseru.

Dacă până acum declarațiile ministrului și a șefilor Jandarmeriei o plasau pe Speranța Cliseru în centrul de comandă încă de la ora 16.00, Speranţa Cliseru îi contrazice, spunând că a fost, de fapt, într-o clădire care aparţine Guvernului.