El însuși membru al Comisiei de la Veneția, ministrul Justiției a încercat să nu comenteze reacțiile partidelor aflate la putere și ale celor din opoziție, dar a precizat că, dacă i se va cere, va emite un punct de vedere al României.

Comisia de la Veneția a emis vineri opinia preliminară prin care a desființat, practic, modificările controversate aduse legilor Justiției în comisia „Iordache” și a propus nouă recomandări autorităților române.

Luni, în prima sa reacție referitoare la acest raport al experților din Comisia de la Veneția, Tudorel Toader a spus acest raport ar putea fi completat până la forma finală.

„Vă rog să acceptaţi faptul că, inclusiv eu, cunosc puterea recomandărilor Comisiei de la Veneţia exprimate într-un aviz, fie el şi intermediar. Tot în spaţiul public, s-a afirmat faptul că România va formula un punct de vedere oficial pe care îl va transmite Comisiei de la Veneţia, înainte de definitivarea formei finale. În măsura în care Ministerul Justiţiei va fi solicitat în definitivarea, formularea, până la urmă, a acelui punct de vedere al României, evident că vom contribui şi noi. Prin urmare, până la momentul acela, şi este un lucru pe care eu îl repet, dacă un sau unii politicieni au exprimat un punct de vedere sau altul eu, ca ministru al Justiţiei, nu sunt cel care trebuie să comenteze comentariile altora”, a declarat Tudorel Toader la sediul Ministerului Justiției.

Tăriceanu: O opinie politică, extrem de subțire juridic

Călin Popescu Tăriceanu, al doilea om în stat, a spus duminică despre avizul Comisiei de la Veneția că este „o opinie politică” și că nu trebuia să fie făcut public.

„Un astfel de document, denumit opinie preliminară nu trebuia făcut public, pentru că el presupune că urmează să fie modificat. Nu ştiu care sunt procedurile prin care se ajunge la opinia preliminară, dar prima remarcă pe care vreau să o fac pe fond - acest document este un document care din punct de vedere juridic mi s-a părut extrem de subţire. Este un document politic, este o opinie politică exprimată din partea Comisiei de la Veneţia. Nu e normal. Comisia de la Veneţia trebuia să analizeze subiectele de ordin juridic, nu opţiunile politice. Comisia de la Veneţia tratează lucrurile acestea cu o superficialitate care pe mine mă sperie. Efectiv mă sperie. În ceea ce priveşte opţiunile politice pe care le avem noi în domeniul politicii penale, în domeniul organizării Justiţiei, cred că filtrele pe care le-am avut şi care au funcţionat, inclusiv la Curtea Constituţională, au fost suficiente”, a declarat Tăriceanu la RTV.

Iohannis: Parlamentul să nu ignore recomandările organismului european

Președintele României, Klaus Iohannis, a vorbit despre avizul Comisiei de la Veneția,care nu face altceva decât să confirme sesizările societății civile, ale opoziției.

„Prin documentul făcut public astăzi, Comisia confirmă punctele de vedere exprimate de societatea civilă, de Consiliul Superior al Magistraturii, de judecători şi procurori, cât şi de preşedintele României, inclusiv prin sesizările de neconstituţionalitate şi cererile de reexaminare formulate la aceste legi. Concluziile cuprinse în această opinie preliminară, care are aceeaşi valoare juridică precum opinia finală care va fi formal adoptată în luna octombrie, fără modificări, de către Comisie, indică impactul negativ pe care punerea în aplicare a unora dintre aceste modificări legislative l-ar avea asupra sistemului judiciar. Preşedintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului, în calitate de unică autoritate legiuitoare a ţării, să nu ignore recomandările organismului european. Preşedintele Klaus Iohannis reiterează faptul că România s-a angajat să respecte normele şi valorile europene ale democraţiei constituţionale, iar independenţa procurorilor şi judecătorilor este fundamentul unei justiţii corecte, principiu de la care un stat de drept nu poate abdica”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidenţiale.

Mișcarea România Împreună: Partidele să respecte solicitările Comisiei de la Veneţia

Mișcarea România Împreună, condusă de fostul premier Dacian Cioloș, susține că ignorarea raportului Comisiei de la Veneţia ar reprezenta o încălcare clară a Constituţiei României, fapt ce ar lipsi de legitimitate guvernarea actuală.

"Dând dovadă de o fermitate rar întâlnită, Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) a făcut publică astăzi opinia experţilor săi cu privire la modificările aduse Legilor Justiţiei, criticând aspru reglementările votate de coaliţia majoritară. Deşi au ignorant indignarea românilor, arătată timp de un an şi jumătate prin proteste stradale, partidele din coaliţia majoritară sunt obligate, în temeiul dispoziţiilor articolului 11 din Constituţia României, să respecte solicitările Comisiei de la Veneţia şi să implementeze recomandările acesteia. Ignorarea raportului Comisiei de la Veneţia ar reprezenta o încălcare clară a Constituţiei României, fapt ce ar lipsi de legitimitate guvernarea actuală. Un refuz al coaliţiei de guvernare nu ar mai reprezenta doar o lipsă de consideraţie faţă de proprii cetăţeni, aşa cum s-a întâmplat până acum în numeroase cazuri, ci chiar trădarea intereselor naţionale ale României, ducând la marginalizarea acesteia pe plan european şi la pierderea încrederii partenerilor internaţionali”, precizează Mișcarea într-un comunicat.

Barna: Ceea ce s-a făcut CCR că nu vede, a văzut clar Comisia de la Veneţia

Liderul USR, Dan Barna, susține că experții Comisiei de la Veneția confirmă ceea ce a strigat USRîn Parlament, inclusiv la portavoce.

„Comisia de Veneţia confirmă ceea ce USR a strigat, inclusiv la portavoce, în Parlamentul României: legile justiţiei date de majoritatea PSD-ALDE ştirbesc independenţa justiţiei şi reprezintă un mare pas înapoi pentru România! USR cere CCR să ia act de recomandările Comisiei de la Veneţia în analiza de constituţionalitate la legile Justiţiei. În caz contrar, vom depune în regim de urgenţă în Parlament un proiect de modificare a celor trei legi ale Justiţiei potrivit recomandărilor Comisiei, după ce acestea vor fi promulgate. Comisia a criticat şi procedura de adoptare pe repede înainte, fără consultări, studii de impact şi fără să fie aşteptată opinia ei, aşa cum a fost recomandat României de către instituţiile europene. Şi noi am acuzat-o, pentru că serveşte unui singur scop: salvarea penalilor. Sperăm ca după ce această opinie a ajuns la Bucureşti să o citească şi Liviu Dragnea şi să renunţe la planurile de a arunca complet în aer ordinea politică şi legală prin adoptarea prin OUG a codurilor penale sau a legilor Justiţiei. Ceea ce Curtea Constituţională s-a făcut că nu vede, ba chiar, dimpotrivă, a dat o mână de ajutor la subordonarea Justiţiei unui ministru numit politic, a văzut clar Comisia de la Veneţia. Poate că puţină distanţă faţă de Liviu Dragnea l-ar ajuta şi pe Valer Dorneanu să observe mai limpede că legile Justiţiei, Codurile penal şi de procedură penală, nu servesc statului de drept şi interesului superior al României şi cetăţenilor ei”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Gorghiu: Eforturile şi criticile noastre sunt confirmate de experţii internaţionali

Alina Gorghiu (PNL) a avut o reacție dură la adresa politicienilor din arcul puterii și le-a cerut să ia act de avizul Comisiei de la Veneția.

„Opinie mai mult decât binevenită! A fost un efort de luni de zile al PNL, al delegaţiei noastre la APCE, al preşedintelui, al sistemului judiciar! Şi uite că astăzi eforturile şi criticile sunt confirmate de experţii internaţionali! Plus că vine într-un moment cheie, când ministrul Justiţiei a declanşat procedura de numire a noului şef la DNA! Am criticat în plen şi în Comisia specială toate aceste aspecte, dar am bătut la porţi închise, căci asta înseamnă să lucreze PSD cu oameni de nivelul lui Nicolicea, Şerban Nicolae sau Iordache, la ordinul lui Dragnea. Cer CCR să nu cumva să nu ia act de acest raport preliminar, mai mult decât limpede şi profesionist! Să ia act atunci când va soluţiona sesizarea PNL pe legea 303, ca să spulbere opiniile publice îndreptăţite să creadă că este o curte politizată şi la dispoziţia PSD. E clar că toate legile justiţiei trebuie întoarse în Parlament, trebuie făcută o dezbatere serioasă, cu alt preşedintele, nu domnul Iordache care şi-a dovedit limitele cu vârf şi îndesat”, a declarat, vineri, Alina Gorghiu.