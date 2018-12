Deputatul Octavian Petric a anunțat duminică, într-o postare pe contul său de Facebook, că demisionează din PSDși se alătură partidului Pro România, condus de fostul premier Victor Ponta.

"S-au împlinit 23 de ani de când am intrat în politică și în Partidul Social Democrat, dar am decis azi să mă despart de drumul pe care a luat-o partidul. Nu mă mai regăsesc în PSD, un partid care nu mai reprezintă interesele românilor și în care nu mai sunt respectate principiile și valorile în care cred.În urmă cu 23 de ani am intrat în PSD din dorința de a contribui prin expertiza pe care am acumulat-o în mediul privat la dezvoltarea județului Satu Mare, considerând că toți românii au dreptul la o viață mai bună. Am activat inițial ca simplu membru, am fost apoi 4 mandate consilier județean, iar acum sunt la al doilea mandat de deputat. Am contribuit alături de colegii mei la câștigarea mai multor runde de alegeri și am condus interimar organizația județeană în perioada alegerilor locale din 2016, când am obținut cele mai bune rezultate pe care partidul le-a avut în județul Satu Mare", a scris Octavian Petric.