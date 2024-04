Candidatul PSD-PNL Cătălin Cîrstoiu, trimis în repetate rânduri de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă să susțină o conferință de presă s-a conformat și a chemat presa în curtea Spitalului Univeristar din București.

Cîrstoiu și-a început conferința prin a spune că a auzit declarațiile publice ale lui Ciucă și Ciolacu, dar el oricum avea intenția să susțină o conferință de presă "cât mai repede".

Legat de acuzațiile de incompatibilitate, medicul a declarat că nici el, nici presa, ci doar ANI poate constata acest lucru.

Întrebat dacă se va retrage în cazul în care ANI spune că este incompatibil, el a refuzat să răspundă și a trimis presa să-i întrebe pe Nicușor Dan și Clotilde Armand cum stă treaba cu "incompatibilitățile".

"Din punctul meu de vedere, eu nu am făcut nimic care să îmi dea mie perspectiva că sunt într-o stare de incompatibilitate. Am operat și în alte spitale publice, la solicitarea colegilor mei de acolo când au acvut o problemă în sala de operații. Am operat și în Republica Moldova, unde am început protezarea genunchiului și a șoldului. Am oferit opiniile mele medicale și în alte spitale private atunci când mi s-a cerut. Mereu am răspuns oricărui apel telefonic, chiar dacă rețelele mobile nu sunt acreditate pentru educație medicală, mi-am spus opiniile, mi-am ajutat coelgii. Eu nu fac o chirurgie ușoară, adică mă ocup (...) de operații mari. Nu e un domeniu accesibil oricui din punct de vedere profesional, așa că eu am făcut tot ce am putut să îmi ajut pacienții, colegii", a spus Cîrstoiu.

Despre consultațiile la clinica Anemona Med, condusă de soția sa și unde el este acționar, medicul a transmis că "acolo mi-am ajutat colegii și am răspuns și solicitărilor unor pacienți care mi-au solicitat expertiza lor". El a mai spus că doarme liniștit noaptea din acest punct de vedere pentru că a ajutat.

Apoi, Cîrstoiu a spus că "pacienții aleg singuri la ce medic merg, cum aleg singurii și unde merg: în sistemul public sau în sistemul privat".

Victimizări

Întrebat dacă se va retrage când i se va cere, Cîrstoiu a replicat: "Eu am spus că am vrut să fac administrație publică mizând pe un sprijin politic serios și stabil. Acest lucru nu îl asimilez unei administrații politice. Eu nu am intrat în cursa aceasta pentru că m-am trezit într-o dimineață, acum o lună, că pot fi un bun primar general. Eu am avut o propunere din partea liderilor Coaliției. Când a devenit o propunere evidentă, din punctul meu de vedere, de atunci și până astăzi, mandatul oferit de PSD-PNL a fost și este pe masa Coaliției.

Dacă simte sprijinul PSD-PNL, medicul a răspuns că l-a simțit, dar "am fost cam singur din punctul ăsta de vedere în campania asta de o lună".

"Am întâlnit foarte mulți lideri de filiale care m-au înconjurat cu căldură, cu sprijin, am întâlnit oameni frumoși ai celor două partide care m-au susținut și ma susțin, însă eu cred că nu poate fi un demers pentru Primăria Capitalei fără sprijinul acestei Coaliții, iar eu nu vrea să fac acest demers decât în conjunctura aceasta", a transmis Cătălin Cîrstoiu.

"Eu încerc să lămuresc tot ce a apărut în spațiul public. Până acum o săptămâna eram un om respectat, acum am devenit așa, omul negru. Nu cred că e corect pentru mine. Am învățat foarte multe lucruri în perioada aceasta (...) Sunt lideri din PSD care au participat cu mine în diverse manifestări în oraș. (...) Părerea mea e că am devenit dintr-un candidat pe locul III, o țintă, pentru că eu cred că au fost (atacuri - n.r.) din USR, PUSL, dar nu exlcud să fi fost și din PSD oameni care nu mă plac", a povestit Cîrstoiu.

Medicul a spus că a ales să facă la spital conferința de presă, pentru că "bisturiul din mână nu o să mi-l ia nimeni, am o meserie, sunt medic, eu nu am făcut din politică o meserie".

Cîrstoiu nu are încredere în sondaje, care îl plasează după Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone, dat a ținut să spună că procentele pe care le are se datorează stric prezenței sale "așa cum a fost ea cu glume pe TikTok, Instagram".

Întrebat câți bani e dispus să cheltuiască în campanie, el a transmis că până acum nu a scos niciun ban din conturile sale.

Alte declarații făcute de Cîrstoiu:

Nu fac din politică o carieră, nu e țelul meu;

Pentru mine nu era necesar să ajung primar general;

Nu eram sau nu sunt un deplin cunoscător al Bucureștiului, din contră, însă în luna aceasta am învățat multe lucruri bune;

Parafa mea e expresia competenței mele profesionale;



La final, el a transmis presei că face mult rău pentru că nu se gândește că rănește un om, o carieră.

Reamintim că patru pacienți au povestit pentru HotNews.ro cum au ajuns să plătească sume de sute și de mii de lei la clinica Anemona. Doi dintre ei se operaseră la Spitalul Universitar la dr. Cătălin Cîrstoiu, iar schimbarea locului de tratament de la stat la privat s-a făcut prin mesaje de la rezidenți. Un altul îl căutase pe medic la stat și a fost îndrumat la privat, tot prin mesaje, pentru un consult la Anemona. Toți patru mărturisesc că, ajunși la Anemona, au fost consultați sau tratați de dr. Cătălin Cîrstoiu. Ei au oferit redacției mesajele și documentele de plată.