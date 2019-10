Premierul Viorica Dăncilă a confirmat luni, la Adevărul Live, zvonurile care au circulat vara aceasta referitor la dorinţa sa de a se autopropune comisar european.

"Din punctul meu de vedere aş fi plecat şi atunci aş fi ocupat acest post, dar eu nu pot să îmi las colegii, să le zdruncin încrederea pe care mi-au acordat-o şi voi merge alături de echipa mea până la capăt”, a declarat Viorica Dăncilă la Adevărul Live.

Întrebată de respingerea Rovanei Plumb de către Comisia JURI a Parlamentului European, Dăncilă a spus: "Altor candidaţi li s-a dat posibilitate să rezolve problemele care au fost identificate, nou nu ni s-a dat această posibilitate. Veneam cu o altă nominalizare, dar trebuia să fie o abordare corectă şi o abordare unitară".

După ce eurodeputata Rovana Plumb a fost respinsă din cauza unui conflict de interese, şedinţa CEx a PSD de săptămâna trecută (1 octombrie) a decis să-l propună pe Dan Nica, deşi numele acestuia fusese transmis şi iniţial împreună cu al lui Plumb. Cum Ursula von der Leyen a cerut tot o femeie, Dăncilă a anunţat-o ca rezervă de Gabriela Ciot, secretar de stat în MAE.

Klaus Iohannis i-a cerut Vioricăi Dăncilă să se ducă la Cotroceni pentru a discuta despre noua propunere pentru comisar european din partea României, dar premierul a respins cererea: "Noi vom face o nouă propunere de comisar european. Iar în ceea ce privește invitația la consultări adresată de președinte, îi răspund că voi veni de îndată, același "de îndată” cu care și dumnealui a decis să numească miniștrii interimari - conform deciziei CCR care a stabilit că președintele a încălcat Constituția".

Luni, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene Mina Andreeva a evitat un răspuns clar la întrebările jurnaliştilor privind noile propuneri din România şi Ungaria. Ea a precizat că procesul e în curs, iar von der Leyen s-a întâlnit deja cu noul candidat propus de Ungaria, ambasadorul acestei ţări la UE.





"Nu am primit la PE nicio altă nominalizare decât Rovana Plumb, care a fost respinsă, aşteptăm şi noi să vedem, am văzut doar ce s-a vehiculat în presă. Aşteptăm să vedem ce acceptă preşedinta comisiei, nu e vorba doar de ce vrea doamna Dăncilă al cărei Guvern e pe cale să cadă, nu ştim câtă legitimitate mai are Dăncilă să insiste acum pentru un candidat din partea PSD. Dar, oricine ar fi, trebuie acceptat întâi de preşedinta Comisiei, şi ea ne va prezenta noua candidatură din partea României. Trebuie să fie o persoană demnă de acest portofoliu", a declarat la Digi 24 Dacian Cioloş, liderul Renew Europe.