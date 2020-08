Moțiunea de cenzură nu a mai ajuns să fie votată, dar Marcel Ciolacu pune asta pe seama strategiei PNL. De fapt, afirmă liderul PSD, ea ar fi întrunit numărul necesar de voturi dacă era cvorum.

Marcel Ciolacu spune că a fost o strategie a PNL de a nu se asigura cvorumul, dar, dacă se vota, PSD ar fi adunat 250 de voturi, nu 233 cât era minimul necesar.

Ciolacu a mai spus că el controlează partidul, în ciuda faptului că cinci social-democrați s-au îmbolnăvit subit sau nu au mai răspuns la telefon, drept urmare au fost absenți. Este vorba despre Adrian Todor - deputat de Arad, Dan Ciocan - deputat de Olt, Roxana Pațurcă - deputat de Călărași, Cătălin Rădulescu, deputat de Argeș și Carmen Dan - senator de Teleorman.

Absenții ar urma să fie excluși din partid. (Detalii aici)

Inițial, nici senatorul PSD Eugen Teodorovici, un critic vehemen al actualei conduceri social-democrate, nu a fost prezent în plen la verificarea cvorumului, preferând să stea pe holurile Parlamentului cu jurnaliștii. El a fost declarat absent, dar apoi s-a revenit asupra deciziei și a fost trecut prezent.

Potrivit lui Marcel Ciolacu, în două zile se va reuni forul de conducere al PSD și se va lua o decizie cu privire la moțiune. Pe de altă parte, surse din PSD spun că "această moțiune de cenzură se dă uitării".





După declarațiile lui Marcel Ciolacu, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat: "Tocmai ce am depășit o zi în care nu s-a reușit dezbatere moțiunii. Cred că despre a discuta de o nouă moțiune este mult prea devreme. Avem această moțiune depusă în sesiune extraordinară, sesiune care se încheie astăzi. Sesiunea ordinară va începe mâine, nu găsesc oportun ca această moțiune să fie dezbătută într-o altă sesiune. Este punctul meu de vedere."

Premierul Ludovic Orban a transmis că și cu prezența celor cinci social-democrați, Cabinetul său tot rămânea în picioare, dar le-a mulțumit celor care au boicotat ședința de plen.

"Vreau să le mulțumesc formațiunilor politice care au fost alături de noi și au împărtășit punctul nostru de vedere, și anume că moțiunea este în afara Constituției, și care nu au participat la cvorum. Este vorba de USR, PMP, UDMR și grupul minorităților. Vreau să le mulțumesc parlamentarilor neafiliați care au înțeles că România are nevoie de Guvern și care nu au sprijinit aventura politică a PSD. Dacă veți vedea numărul de voturi, veți vedea că, și dacă erau prezenți toți parlamentarii PSD, nu s-ar fi întrunit numărul de membri ai Parlamentului necesari pentru cvorum. Au fost cinci absenți, calculați dumneavoastră: 226 cu 5 fac 231. Deci, aici a existat o majoritate care ne-a sprijinit, care a înțeles că România are nevoie de Guvern, că această poțiune de cianură este neavenită și riscă să arunce România în haos. Le mulțumesc că au fost alături de noi și sunt convins că vom lucra în continuare la fel de bine cum am lucrat și până acum", a arătat Orban, la Parlament, citat de Agerpres.

Și aici, surse din PNL vorbesc despre faptul că o parte din social-democrații care au trădat astăzi PSD ar putea să intre în PNL.

Liderul USR, Dan Barna, partid care a absentat astăzi din Parlament, spune că Legislativul a pierdut o zi întreagă pentru ca un "PSD iresponsabil să se convingă că moțiunea sa de cenzură e ridicolă și nu poate fi votată".

El consideră că ziua de astăzi putea fi petrecută discutând despre lucruri utile pentru cetățeni, cum ar fi reducerea taxelor pe muncă, majorarea pedepselor pentru corupție în perioada stării de urgență și alertă, creșterea finanțării medicinei de familie, organizarea alegerilor locale de anul acesta în două zile.

"Nu în ultimul rând, am fi putut discuta despre eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Acești bani trebuie să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de ei.Azi în parlament am evitat o criză politică. Toate celelalte probleme ale țării rămân", a mai spus Barna.

Victor Ponta acuză PSD că se luptă cu partidul lui, nu cu PNL.

"Noi ne luptăm cu PNL și cu Guvernul lor incompetent - și asta vom face în continuare! Din păcate PSD se luptă cu PRO România - și îi lasă în pace pe PNL - sper să înțeleagă că greșesc și să se alăture în lupta noastră", a scris Ponta pe pagina lui de Facebook.

El mai susține că ceilalți parlamentari "și-au b[tut joc de obligația legală de a fi prezenți la muncă și de a-și exprima opțiunea prin vot".

Povestea moțiunii de cenzură va continua, ea fiind încă pe masa judecătorilor CCR, după ce Guvernul a sesizat Curtea pe un conflict juridic de natură constituțională, pe motivul că demersul a fost inițiat în vacanță parlamentară. Tot astăzi, înainte de plenul reunit, liberalii au trimis la CCR punctul lor de vedere asupra sesizării. (Detalii aici)