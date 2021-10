Președintele Klaus Iohannis ia din nou apărarea Guvernului Cîțu, afirmând că demiterea acestuia a avut loc ca urmare a unor "orgolii politicianiste".

"Guvernul a fost dărâmat de unii politicieni care au dorit să arate pur și simplu că au voturi suficiente. Nu au nicio gândire pentru ce urmează și evaluarea mea, oricât de trist ar suna, este că acest Guvern a căzut victima unor orgolii politicianiste care nu au în spate nicio gândire pentru România sau pentru români. Aici suntem acum", a declarat Klaus Iohannis la finalul vizitei la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

El a explicat că s-a ajuns la demiterea Guvernului după ce USR, care "s-a dat mare partid reformist, a abandonat guvernarea din motive de ei știute." Președintele nu crede că ceea ce a făcut USR a fost bine.

"Au mai fost partide care au plecat de la guvernare, însă pentru USR nu a fost suficient. S-au aliat cu PSD și cu AUR și au dărâmat Guvernul. Acum trebuie să găsim o ieșire din această criză", a mai adăugat acesta.

El a anunțat că luni de la ora 12:00 încep consultările cu partidele pentru formarea unui nou Guvern.

"Eu voi încerca cu cei mai maturi să găsim o ieșire din criză. (...) Sincer, nu știu dacă prima rundă de consultări va duce la o soluție, dar eu, personal, sunt total implicat și hotărât să găsesc o ieșire", a comentat Iohannis.

Întrebat dacă PSD, USR și AUR vor fi chemate în același timp la consultări, Iohannis a precizat că fiecare formațiune parlamentară va veni pe rând la Palatul Cotroceni. Șeful statuluia refuzat să spună dacă va cere de la cele trei formațiuni o propunere de premier.

Consultările încep cu PNL, urmat de PSD, USR, AUR și UDMR. Ele vor fi încheiate la ora 17:00, când sunt chemate minoritățile naționale reprezentate în Parlament.

Despre un Guvern minoritar PNL-UDMR și cu susținerea PSD în Parlament, președintele a spus că "în media, în talk show-uri, în articole sunt foarte multe opinii", dar pe el nu interesează "teoria chibritului", ci ca România să aibă un Guvern care să conducă țara.

Întrebat dacă USR mai poate face parte dintr-o viitoare Coaliție de guvernare, Klaus Iohannis a spus că "acest lucru va fi elucidat, dacă se poate, la consultări".

Legat de alocarea de peste un miliard din Fondul de rezervă către primării, în special cele conduse de PNL și UDMR, Iohannis a spus: "Este mai nou un hobby al unora de a mă acuza pe mine și Guvernul de tot felul de lucruri. Sunt tactici de poziționare în vederea consultărilor și a formării unui nou Guvern. Eu sunt convins că Guvernul și Cîțu fac toate lucrurile așa cum este legal. Nu am niciun fel de emoții. Este clar că în pragul iernii anumite autorități au nevoie de sprijin și sunt convins că așa au fost făcute alocările. Că unii și alții nu sunt mulțumiți, probabil că este expresia unei frustrări că nu ei sunt acolo la cheia banilor, dar am discutat demult aceste chestiuni cu Cîțu și am primit asigurări că alocările vor fi făcute în funcție de nevoile comunităților".

Întrebat din nou dacă ia în calcul să-l desemneze din nou premier pe Florin Cîțu, Klaus Iohannis a râs și a afirmat că deocamdată se organizează consultări, apoi va face o analiză. Președintele a completat că organizarea alegerilor anticipate se discută de ceva vreme, însă Constituția este făcută să garanteze stabilitatea parlamentară, fiind "aproape imposibil" să se ajungă la anticipate.

Klaus Iohannis a motivat că suntem la niciun an de la alegeri, iar anticipatele ar aduce puține modificări în procentele partidelor.

"În teorie, În Constituție sunt prevăzute astfel de alegeri, însă ele nu sunt bine definite de Constituție și nu au avut loc niciodată până acum din aceste considerente. Faptul că un partid tot defilează cu alegeri anticipate mi se pare mai degrabă o formă de eschivă", a conchis șeful statului.