Preşedintele Klaus Iohannis i-a solicitat luni premierului Viorica Dăncilă să-i transmită agenda de lucru a fiecărei ședințe a Guvernului. Solicitarea vine după Consiliul Naţional al PSD, unde Liviu Dragnea a cerut OUG pentru amnistie şi graţiere.

Şeful statului, aflat luni şi marţi la Viena, la Forumul la nivel înalt Europa–Africa, a făcut această solicitare în baza exercitării prerogativelor stabilite de art. 87 din Constituție.

Ce spune art. 87?

(1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.

(2) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participă.



Klaus Iohannis a explicat că obligația comunicării este prevăzută de art. 39 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.

"Potrivit dispozițiilor menționate, agenda de lucru a ședinței Guvernului se comunică autorităților publice interesate, împreună cu proiectele de documente de politici publice, proiectele de acte normative sau alte documente, precum și documentele însoțitoare respective, cu cel puțin 24 de ore înainte de ziua ședinței Guvernului", se arată în solicitatea preşedintelui.

La şedinţa Consiliului Naţional al PSD de duminică, liderul partidului, Liviu Dragnea, a vorbit pentru prima dată în mod deschis despre OUG privind amnistia şi graţierea:

"De ce cuvintele amnistie sau grațiere reprezintă un fel de blasfemie? Când se vorbește în România de amnistie și grațiere e ca și cum am vorbi că avem vreo bombă atomică și ne gândim dacă să o folosim sau nu împotriva UE sau împotriva lumii. Eu nu mă tem să pronunț aceste cuvinte. ”Dacă cineva găseşte alte instrumente, alte măsuri legislative, orice alt tip de acţiune care să rezolve în totalitate, să repare toate nereptăţile care s-au întâmplat în România, toate abuzurle din Justişie, altfel decât prin amnistie sau graţiere, va avea susţinerea partidului. Dacă nu, nu mai exzitaţi. Nu ştiu când, nu ştiu cum, dar PSD-ALDE are şi această obligaţie să repare nedreptăţile. PSD-ALDE are si această obligație - să repare nedreptățile".

Luni dimineaţa, ministrul Justiţiei, care a participat la reuniunea social-democraţilor, n-a dorit să dea detalii despre cererea lui Dragnea.

"Dacă există alte soluții legislative, evident, de îndreptare a abuzurilor comise, evident și normal s-a exprimat acordul cu respectivele soluții. Dacă nu, s-a agreat ideea ca amnistia, grațierea să fie ultima soluție de îndreptare a respectivelor abuzuri”, a spus Tudorel Toader.