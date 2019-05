”În 2014, eu am greşit, ascultându-l pe şeful meu de campanie, domnul Dragnea, şi am pierdut alegerile, pentru că Guvernul nu a fost în stare să le organizeze. Este inimaginabil ca după 5 ani să faci aceeaşi greşeală, să nu înveţi să o îndrepţi. Să nu vă închipuiţi că am vrut în 2014 să pierd alegerile. Nu am vrut. Am făcut o greşeală gravă şi am plătit politic pentru ea, însă eram absolut convins că, în 2019, după lecţia învăţată, mai ales că e vorba de aceleaşi persoane, tot domnii Dragnea şi Meleşcanu, nu mai repetă greşeala. E incredibil ceea ce s-a întâmplat ieri, e inacceptabil”