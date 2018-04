Ordinul ministrului de Finanțe publicat în Monitorul Oficial în care sunt enumerate instituţiile publice care vor primi bani de salarii înainte de Paşte include și Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Social, desființat în ianuarie.

Potrivit deciziei semnate de Eugen Teodorovici și publicată marți în Monitorul Oficial, vor primi bani în avans de Sărbători şi angajaţii Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Social, minister care nu mai există din ianuarie, de la instalarea Guvernului Dăncilă, scrie Adevărul.ro.

”Atribuţiile Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Social vor fi preluate de alte structuri guvernamentale", spunea Viorica Dăncilă la preluarea mandatului pe 26 ianuarie 2018.

Ministrul Finanțelor declara ieri că vor primi salariile înainte de Paște doar instituțiile care au cerut acest lucru.

"Bugetarii care au cerut. Asta este ceea ce doamna prim-ministru a spus foarte clar. Pentru că asta au solicitat. Nu poţi să-I dai celui care nu solicită. Cei care nu au făcut solicitare nu primesc mâine. Primesc când au data de salariu. Am discutat cu doamna prim-ministru şi zilele trecute şi săptămâna trecută. Am spus că vom discuta la nivelul Guvernului şi am convenit că avem un cadru legislativ pe care noi îl creăm. L-am trecut în Monitorul Oficial şi fiecare structură în parte poate da, dacă aşa a decis. Noi am consultat ministerele respective. Legea spune că, în baza Ordinului Ministerului de Finanţe, între 5 şi 15 aprilie se pot da salariile şi asta s-a făcut. S-a comunicat şi cine şi-a manifestat interesul este trecut în Ordinul de ministru şi publicat în Monitorul Oficial", a spus Teodorovici, după ce marți premierul Viorica Dăncilă a spus că bugetarii vor primi salariile în avans.