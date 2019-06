Președinția română a Consiliului UE a încheiat peste 90 de dosare și a reușit ceva neașteptat, a declarat vineri, la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis.

Întrebat care e moștenirea Președinției române a Consiliului UE, care se încheie la sfârșitul acestei luni, Klaus Iohannis a declarat: ”Nu știu dacă este bine să vorbim despre o moștenire. Nu putem crea o moștenire în șase luni, dar poți face o treabă bună. Deci, aș încheia într-un fel care poate fi neașteptat pentru unii. Puțini au avut așteptări foarte mari când am început Președinția, mulți se așteptau să fim mediocri, pe la mijloc...Președinția română a încheiat peste 90 de dosare, știți câte se încheiau în alte președinții, ceea ce arată nu numai intensitatea și cantitatea muncii noastre, ci și calitatea – pentru că avem parteneri buni, negociatori și instituții cu standarde ridicate, iar echipa română a reușit ceva neașteptat. De aceea am spus că Președinția română a fost surprinzătoare pentru că a avut rezultate mult mai bune decât se așteptau toți. Dacă putem să definim acest lucru ca o moștenire, și anume că România este mult mai bună decât imaginea pe care o are, atunci cred că este o moștenire bună”.

Klaus Iohannis le-a mulțumit liderilor CE și Consiliului European pentru cuvintele de apreciere față de activitatea Președinției române a Consiliului Uniunii Europene.

”Voi începe prin a transmite mulțumiri pentru aprecierile voastre, Donald și Jean-Claude! Este foarte important pentru noi, având în vedere că aceasta a fost prima noastră Președinție”, a declarat Iohannis, în conferința comună de presă cu Donald Tusk și Jean-Claude Juncker.