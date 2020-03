Au fost înregistrate 29 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul României.

UPDATE 28 MARTIE

Încă 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numărul total ajungând la 29.

Toate persoanele decedate sunt din județul Arad.



Femeie, 71 ani din Arad, cunoscută cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea de Primiri Urgențe, în data de 25.03.2020.

Din data de 27.03.2020 a fost transferată în secția de ATI, unde a

decedat în aceeasi zi.



La internare prezenta insuficiență respiratorie acuta. Ancheta epidemiologica este in curs, pentru identificarea expunerii.



Femeie, 74 ani , jud. Arad internată în 18.03. 2020 în Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad. În 25.03.2020 i s-au recoltat probe pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în data de 27.03.2020. Din 26.03.2020 transferată in ATI. Data deces 26.03.2020.



Femeie, 60 ani, jud Arad, internată în secția de boli infecțioase Arad din data de 25.03.2020, apoi transferată în ATI in aceiasi zi. Recolta pentru COVID-19 în data de 25.03.2020, rezultat pozitiv în 26.03.2020. Decedat în 26.03.2020. Toate aceste decese au fost raportate către INSP din teritoriu în cursul nopții și în această dimineață.



UPDATE 27 MARTIE

20:19 Decesul cu numărul 26 a fost confirmat la un bărbat în vârstă de 65 ani, din județul Timiș, cunoscut cu afecțiuni cardiovasculare.



În data de 10 martie, el s-a internat la Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, iar în data de 25 martie a fost intubat în secția de ATI.



În data de 27 martie a fost confirmat pozitiv la COVID-19. În aceeași dată a decedat.



Și în acest caz s-a declanșat ancheta epidemiologică pentru a fi instituite măsurile necesare.



18:25 A fost înregistrat decesul numărul 25. Este vorba despre un bărbat în vârstă de

de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului "Sfântul Ioan" joi, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș", acolo unde s-a înregistrat vineri decesul în secția de ATI.

8:05 A fost anunțat decesul unei femei de 80 de ani, din județul Bacău. Femeia a murit în noaptea de joi spre vineri, după ce a fost confirmată pozitiv după miezul nopții.

Ea era internată la secția ATI de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Suferea de insuficiență cardiacă și fibrilație atrială.

26 MARTIE

22.58 GCS anunță al 23-lea deces. E vorba de un bărbat de 75 de ani din Iași. A fost internat și confirmat pe 22 martie. Bărbatul avea diabet zaharat complicat.

19:57 Încă patru decese au fost confirmate joi seară pe teritoriul României.

E vorba de un bărbat de 56 de ani, din județul Dâmbovița, hemodializat la un Centru de dializă. A fost internat inițial la Spitalul de Urgență București Floreasca și apoi transferat în data de 23 martie 2020, atunci când a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș - ATI.



O altă victimă e un bărbat de 49 de ani, din judetul Timiș, neinternat. S- a prezentat în data 20 martie 2020 la UPU a Spitalului Județean de Urgență Timișoara, unde a fost diagnosticat cu pneumonie acută (clinic și radiologic). I s- a recomandat consult de specialitate la Spitalul de boli infecțioase.

Conform spuselor sale, nu a călătorit în străinătate și nici nu a fost contact al unei persoane pozitive.

Pe 21 martie 2020 s-a prezentat și la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, dar nu a fost internat.

Pe 24 martie 2020, starea sa s-a deteriorat și a solicitat o ambulanță. I s-a recoltat proba de exudat pentru COVID-19 și a fost lăsat la domiciliu. A fost confirmat pozitiv joi, iar la scurt timp a murit.

Pacientul avea boli cronice preexistente ( poliartrită reumatoidă și hipertensiune arterială).



A treia persoană decedată e o femeie de 70 ani, din județul Neamt, internată în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț-Nefrologie, pentru hemodializă. Miercuri i s-a agravat starea. A fost testată, dar a murit în aceeași zi.



Al patrulea deces: un bărbat de 45 ani, din județul Arad, confirmat miercuri și decedat în aceeași zi în ambulanță în timpul transferului la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara.



14:46 A fost înregistrat un nou caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, fiind cazul numărul 18 la nivel național.



Este vorba despre o femeie în vârstă de 76 ani, din județul Cluj, internată în data de 20 martie în Spitalul Huedin. Pacienta a fost transferată în data de 22 martie 2020 în secția ATI a Spitalului de Boli Infectioase Cluj, după ce a fost confirmată cu COVID-19.



Pacienta avea afecțiuni pre existente: hipertensiune arterială, diabet zaharat.



UPDATE 25 MARTIE

22:48 În această seară au fost raportate încă 3 decese confirmate cu COVID-19.



15. Bărbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași în sectia de ATI, confirmat pozitiv în data de 21.03.2020



16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmată pe data de 25.03.2020



17. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata în SJU Suceava, confirmată pe data de 25.03.2020



17:00 A fost înregistrat decesul cu numărul 14. Este vorba despre un bărbat de 52 ani internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, confirmat pozitiv la COVID-19 în data de 23 martie și care a decedat în această după-amiază.



12:00 Grupul de Comunicare Strategică a revenit cu informații despre persoana decedată miercuri dimineață din cauza noului coronavirus, precizând că "a avut istoric de călătorie, din Spania (Madrid), și s-a aflat în autoizolare la domiciliu din 20 martie, ea suferind de afecțiuni preexistente (diabet, fibrilație atrială, cardiopatie ischemică)".

09:57 În această dimineață a fost înregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus.

Este vorba despre o femeie din județul Caraș-Severin în vârstă de 72 de ani tranferată în seara zilei de 24 martie 2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara, de la Spitalul Județean de Urgență Reșița, secția ATI, unde se afla din data de 21 martie 2020.

Pacienta nu avea istoric de călătorie și nici nu a fost identificat un contact pozitiv.



UPDATE 24 MARTIE

23:39 Cazul 12: Bărbat, 74 ani, din județul Ialomița, internat la Bacău în Spitalul Comănești, secția ATI, unde a primit oxigen pe mască. Bărbatul a manifestat simptome în 19 martie a.c. și a fost internat în 22 martie a.c. în stare gravă. Pacientul suferea de obezitate, HTA, și insuficiență renală cronică.



Cazul 11: Femeie, 64 de ani, din județul Suceava, internată în stare gravă în Spitalul Județean Suceava - secția ATI, unde a fost intubată. Femeia a fost transferată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, unde a decedat astăzi. Pacienta suferea de boli asociate (HTA, cardiopatie ischemica, fibrilatie atrială) și a avut istoric de călătorie în perioada 13-29 februarie a.c. în Insulele Mauritius, Seychelles, Dubai.

GDS transmite că, dintr-o eroare de raportare, decesul anterior comunicat cu numărul 11 a fost deja raportat ca decesul cu numărul 5, în cursul zilei de luni.

9:35 Au fost înregistrate încă 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numărul deceselor la nivel național ajungând la 11.

Este vorba despre un bărbat de 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgență Suceava, fără posibilă expunere precizată. El a decedat pe 22 martie 2020.

A mai decedat o femeie de 80 ani, pacientă în Spitalul Județean de Urgență Suceava, fără posibilă expunere precizată. Ea a decedat pe 23 martie 2020.

Cea de-a treia victimă e un bărbat de 71 ani, pacient Spitalul Județean de Urgență Suceava, fără posibilă expunere precizată, care a decedat tot luni.

Pacienții au fost confirmați pozitiv la COVID 19 în data de 23 martie 2020, atunci când s- au primit rezultatele probelor de laborator. Toți cei trei pacienți aveau afecțiuni medicale cronice pre- existente ( boli cardiovasculare, diabet).

Grupul de comunicare strategică precizează că decesele au fost raportate la INSP în această seară.



08:53 Marți dimineață a fost înregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus.



Este vorba despre un bărbat în vârstă de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova, confirmat pozitiv în data de 19 martie 2020. Pacientul a sosit pe data de 7 martie 2020 din Italia împreună cu fiica sa, care se află în acest test moment în autoizolare.

El a fost internat pe data de 19 martie 2020 la SCBI Craiova cu insuficiență respiratorie, la secția ATI a spitalului. Acesta suferea de boli preexistente pentru care urma tratament cu insulină. De asemenea, pacientul avea obezitate grad II.



UPDATE 23 MARTIE

20:08 În această seară a fost înregistrat și cel de-al șaptelea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv în data de 21 martie.



18:41 A fost înregistrat al șaselea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Persoana este un bărbat de 64 de ani, din Arad, care a fost internat din data de 20 martie a.c. în stare gravă la Spitalul Județean Arad, intubat în secția ATI. Bărbatul a decedat în cursul zilei de astăzi și tot în această zi a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus.

Bărbatul era pastor penticostal în Arad și - potrivit presei locale - a luat contact cu sute de oameni, mai ales în cadrul bisericii, unde s-ar părea că de 8 martie ar fi împărțit flori femeilor.



14:04 A fost înregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba de un bărbat, de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23 martie 2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21 martie 2020.

Persoana a fost internată anterior în secția de cardiologie unde este posibil contact cu pacienta transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.



11:57 Luni dimineață a fost înregistrat al patrulea deces al unei persoane confirmată pozitiv la COVID 19.



Este vorba despre o femeie în vârstă de 72 ani, internată în data de 21 martie 2020 la Spitalul Județean Suceava, cu afecțiuni asociate cronice (diabet, boli cardiovasculare), fără context epidemiologic (nu are istoric de călătorie, nu a venit în contact cu o persoană confirmată pozitiv).



UPDATE 22 MARTIE

În această seară s-a înregistrat al treilea deces pe teritoriul României al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), anunță GCS.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 70 de ani care a fost internat în Spitalul Județean Piatra Neamț.

El fost confirmat pozitiv în data de 19 martie 2020 și în data de 20 martie 2020 a fost transferat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași.

Pacientul avea afecțiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arterială).

În urma anchetei epidemiologice nu s-a constat istoric de călătorie sau contact cu o persoană infectată



+++

Al doilea pacient, în vârstă de 74 de ani era internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș – București, transferat de la Spitalul Universitar de Urgență București, având o boală cronică preexistentă pentru care se afla în programul de dializă.

+++

Este vorba de pacientul în vârstă de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18 martie la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat în aceeași dată la SCBI Craiova.

Revenit din Franța, bărbatul avea afecțiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazică în stadiu terminal (cancer).

Sâmbătă, la ora 13:00, pe teritoriul României au fost confirmate 433 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus).

Un pacient e în stare gravă.