Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat luni că Termoenergetica a luat decizia să furnizeze căldură sub parametri, ca să nu crape rețeaua, când e frig.

"În acest moment, există doar două avarii minore pe rețeaua secundară, care vor fi remediate până azi, în cursul după-amiezii, însă există multe blocuri din Capitală care au furnizarea sub parametri. A fost o decizie care s-a luat. Existau două alternative: fie se merge pe funcționarea sub parametri, fie se forța rețeaua pentru o temperatură mai mare și implicit o presiune mai mare, cu riscul ca ea să crape. Și, atunci, decizia care s-a luat la nivelul Termoenergetica a fost să se meargă pe prima variantă: a nu se forța rețeaua. Deci, se poate produce mai mult, se poate pune presiune pentru a transmite mai mult, dar ne este frică acum, când este frig afară, să nu crape rețeaua și să fim nevoiți să lăsăm o zi și jumătate, două multe blocuri fără căldură și atunci am ales varianta asta", a declarat, într-o conferință de presă, Nicușor Dan.

Întrebat ce soluții le oferă bucureștenilor care îngheață în case, primarul general a precizat că tot ce se poate face e să se intervină ”cât mai rapid la avarii”.

Primăria București va lansa în februarie licitații pentru reabilitarea a 260 de kilometri din rețeaua de termoficare, dintre care 60 din fonduri proprii (circa 90 de milioane de euro), și 200 de kilometri din fonduri europene (circa 300 de milioane de euro).

"Mai avem 200 de milioane de euro în PNRR. Asta ne ajunge pentru încă vreo 140 de kilometri. Bineînțeles, în timp, undeva la un interval de 6 - 7 ani, ar trebui să ajungem să avem întreaga rețea schimbată. Însă, după ce acești 260 de kilometri vor fi realizați, ba chiar după ce primii 60 de kilometri vor fi realizați, calitatea serviciului se va îmbunătăți mult, adică vom fi cum eram acum vreo 3-4 ani, când nu erau avarii majore", a precizat primarul general.