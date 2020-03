Viceprimarul Aurelian Bădulescu afirmă că Primăria București a investigat, dar nu a găsit sursa poluării ridicate din noaptea de duminică spre luni.

"Sistemul Ro Alert nu a lansat nicio astfel de avertizare – este evident că e o sursă de poluare care trebuie identificată, dar să înțeleagă dumnealui (ministrul Mediului – n.r.) că doar el, cu instrumentele pe care le are, poate identifica. Garda de Mediu nu e la noi. Noi am vizionat pe camere intrările, axa celor trei aparate de măsurat, sectoarele 6, 5, 2...Ce ar putea să polueze în așa hal? Nu am reușit să identificăm. L-am rugat pe ministru să se asigure. Nu știm de unde să o luăm, ce s-a întâmplat între 22 și 2 dimineața...Noi am investigat și nu am găsit sursa", a declarat luni seara, la Digi 24, viceprimarul PSD Aurelian Bădulescu.

Ministrul mediului Costel Alexe a precizat luni că poluarea de duminică noaptea din București a fost provocată de un incendiu de vegetație la Crevedia, de un incendiu la Gara de Nord și de cauciucurile arse de oameni. El a vorbit și de activități industriale ce au loc noaptea.