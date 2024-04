Alte titluri din The Capitals: Varșovia primește, în sfârșit, prima tranșă din fondul european Next Generation EU. | Extrema dreaptă din România va testa loialitatea membrilor cu detectorul de minciuni, înainte de alegerile locale.

*** (sponsor)

Today’s edition is powered by Cosmetics Europe

Cosmetics Europe Annual Conference 2024 (19-20 June)

CEAC 2024 taking place in person, in Brussels, will gather industry experts, policymakers, companies & other stakeholders to discuss the latest cosmetics industry developments. Register now to benefit from the early bird discount! Available until 19 April.

Register here>>

***

În știrile de astăzi din The Capitals:

MADRID

Toți membrii UE ar trebui să recunoască fără întârziere și în mod coordonat statalitatea palestiniană, a declarat luni ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, sugerând că aceasta este cea mai bună modalitate de a pune capăt conflictului și de a împiedica extinderea războiului în întreaga regiune. Citește mai mult.

INSTITUȚIILE UE

UE încearcă să evite un "război mai amplu" în Orientul Mijlociu, se concentrează asupra Libanului. În urma primului atac direct din istorie al Iranului asupra Israelului, liderii și diplomații UE analizează din ce în ce mai mult modul în care poate fi prevenită o escaladare majoră a conflictului din Orientul Mijlociu, inclusiv prin concentrarea asupra țărilor vecine. Citește mai mult.

Magyar obține trei mandate, dar nu reușește să-l slăbească pe Orbán: Proiecția alegerilor din UE. Noul lider politic al Ungariei și principalul contracandidat al premierului Viktor Orbán, Peter Magyar, ar urma să obțină trei locuri în viitoarele alegeri europene, dar nu reușește să slăbească Fidesz, care nu a fost deranjat, potrivit celor mai recente proiecții ale Europe Elects pentru Euractiv. Citește mai mult.

Trumpiștii din Europa se încălzesc pentru alegerile europene cu o serie de mitinguri. Principalii eurosceptici sunt pregătiți să agite campania electorală pentru alegerile europene din iunie cu trei mitinguri, la care vor jura să protejeze suveranitatea națională împotriva birocrației și culturii woke de la Bruxelles. Citește mai mult.

UE promite peste 900 de milioane de euro pentru Sudan și cere ca războiul să nu fie "uitat". Donatorii internaționali s-au angajat luni să cheltuiască peste 2 miliarde de euro pentru sprijin umanitar în Sudan - din care 900 de milioane de euro de la UE și statele membre - și să coordoneze mai bine eforturile pentru o încetare durabilă a focului. Citește mai mult.

BERLIN

Verzii se uită la majoritatea de guvernare a Parlamentului UE, la angajamentele scrise, la un Green Deal sigur. Verzii vor să se alieze cu alte forțe pro-europene după alegerile din iunie, pentru a se alătura majorității de guvernare din Parlamentul European, fără a exclude un acord de coaliție, pentru a împiedica diluarea Green Deal. Acordul este puternic criticat de mediul de afaceri. Citește mai mult.

Xi al Chinei îi spune lui Scholz al Germaniei să caute un "teren comun". Președintele chinez Xi Jinping a declarat marți (16 aprilie) că legăturile bilaterale cu Germania vor continua să se dezvolte în mod constant, atât timp cât ambele părți se vor respecta reciproc și vor căuta "un teren comun", rezervându-și diferențele. Citește mai mult.

Șeful justiției UE, Reynders, apără legea UE privind lanțul de aprovizionare împotriva reproșurilor liberalilor germani. Comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, s-a alăturat miniștrilor social-democrați germani Hubertus Heil și Svenja Schulze pentru a apăra legislația UE privind lanțul de aprovizionare împotriva criticilor continue ale Partidului Liber Democrat din Germania (FDP). Citește mai mult.

Ministrul german al transporturilor stârnește o serie de reacții după ce a amenințat cu restricții de circulație. Dezbaterea privind renunțarea la obiectivele sectoriale în materie de climă se intensifică în Germania după ce ministrul transporturilor, Volker Wissing (partidului liberal FDP), a promis interdicții de circulație a mașinilor în weekend, dacă nu se reformează legislația țării în materie de climă. Citește mai mult.

STATELE NORDICE ȘI BALTICE

COPENHAGA

Sistemul de sănătate danez, în criză după dezvăluirile privind întârzierile în tratamentul cancerului. Sistemul de sănătate din Danemarca se confruntă cu o criză majoră după ce un raport al Biroului Național de Audit a dezvăluit întârzieri generalizate în tratamentul cancerului. Ministerul Sănătății și autoritățile regionale nu au reușit să respecte timpii de așteptare legali, pentru pacienții cu cancer, ceea ce ar putea afecta câteva mii de persoane. Citește mai mult.

SUDUL EUROPEI

ROMA

Fondatorul Lega, Umberto Bossi, spune textual că Salvini trebuie să demisioneze. Cu o popularitate în scădere în rândul alegătorilor și în partidul său, conducerea lui Matteo Salvini, vicepremierul italian și actualul lider al Lega este contestată chiar de Umberto Bossi, fondatorul formațiunii. Citește mai mult.

MADRID

Jourová, din partea UE, îl va înlocui pe Reynders în medierea pentru reînnoirea celui mai important organism judiciar din Spania. Vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourová, îl va înlocui pe comisarul pentru justiție, Didier Reynders, în calitate de mediator în negocierile dificile dintre Partidul Socialist PSOE (S&D), aflat la putere în Spania, și Partidul Popular (PPE). Tema discuției o reprezintă reformarea Consiliului General al Magistraturii (CGPJ), cel mai important organism judiciar spaniol, au declarat luni surse ale CE pentru EFE, partenerul Euractiv. Citește mai mult.

LISABONA

Guvernul portughez prevede o creștere economică de 1,5% pentru 2024. Economia portugheză va crește cu 1,5% în acest an, în linie cu predicțiile bugetului de stat pe 2024 și cu o zecime mai puțin decât previziunile macroeconomice stabilite în manifestul electoral al Alianței Democratice (DA), a anunțat luni guvernul. Citește mai mult.

EUROPA DE EST

VARȘOVIA

Banii UE pentru redresare ajung în Polonia, în timp ce Tusk își îndeplinește o promisiune cheie. Varșovia a primit prima tranșă din fondul Next Generation EU, după ce Comisia Europeană a făcut o evaluare pozitivă a eforturilor guvernului premierului Donald Tusk de a restabili statul de drept în Polonia. Citește mai mult.

ȘTIRI DIN BALCANI



BUCUREȘTI



Extrema dreaptă din România va administra teste cu detectorul de minciuni, pentru a-și dovedi loialitatea, înainte de alegeri. Liderii locali și potențialii candidați ai partidului de extremă-dreapta AUR vor fi obligați să se supună unui test cu detectorul de minciuni pentru a-și verifica loialitatea față de partid, înainte de alegerile din 9 iunie. Citește mai mult (en).

Detalii în limba română: Aur și detectorul de minciuni



SOFIA



Blinken spune că Putin s-a înșelat în privința aliaților din Marea Neagră.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ

UE: Videoconferință informală a miniștrilor afacerilor externe așteptați să discute situația din Orientul Mijlociu;

Videoconferință informală a miniștrilor afacerilor externe așteptați să discute situația din Orientul Mijlociu; Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, susține un discurs la conferința la nivel înalt privind Pilonul european al drepturilor sociale, la La Hulpe, organizată de Președinția belgiană; Vizită la Reprezentanța Statului Liber Bavaria pe lângă UE;

Vicepreședintele Comisiei, Maroš Šefčovič, organizează o masă rotundă cu Asociația Internațională a Producătorilor de Petrol și Gaze;

Vicepreședintele Vĕra Jourová îl primește pe trimisul guvernului ceh pentru reconstrucția Ucrainei, Tomas Kopecny;

Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, participă la cea de-a patra reuniune a înalților funcționari din domeniul umanitar (SOM) privind Ucraina; primește pe viceprim-ministrul Ucrainei, Iryna Vereshchuk;

Comisarul pentru energie, Kadri Simson, susține un discurs online în cadrul celei de-a 9-a conferințe a Platformei pentru o tranziție echitabilă;

Comisarul pentru buget și administrație, Johannes Hahn, îl primește pe prim-ministrul Muntenegrului, Milojko Spajić;

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, susține un discurs la Forumul mondial al economiei circulare; a avut loc o convorbire telefonică cu trimisul special al ONU pentru educație globală, Gordon Brown;

Comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, participă la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional (FMI), la Washington, SUA.

Secretarul de stat american Antony Blinken i-a răspuns președintelui rus Vladimir Putin la cea de-a doua Conferință privind securitatea la Marea Neagră, desfășurată luni la Sofia, contestând predicția acestuia potrivit căreia vecinii Ucrainei vor fi dezbinați. Blinken a reafirmat sprijinul ferm al SUA pentru regiune. Citește mai mult. ***[Editat de Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice Taylor, Liene Lūsīte, Olivia Gyapong, Sofia Mandilara; corespondență permanentă de la București: Cătălina Mihai]