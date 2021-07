Scrimera Ana-Maria Popescu, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, s-a întors în țară cu un mesaj pentru ministrul sportului, Eduard Novak, protagonistul unei declarații nefericite referitoare la performanța ei din Japonia.

"Mulțumesc pentru frumoasa primire, măcar cu ocazia Jocurilor Olimpice să ne vedem. Mă bucur că după 13 ani am văzut mai puține titluri cu ”Brânză a pierdut aurul”, dar încă mai sunt. Însă mulți au înțeles mesajul că un loc la Jocurile Olimpice se câștigă. Și simplul fapt că te-ai calificat este un loc câștigat”, a declarat Ana-Maria Popescu, la Salonul Oficial al Aeroportului ”Henri Coandă”.

În prezența ministrului sportului, Eduard Novak, Ana-Maria Popescu a reamintit problemele cu care se confruntă sportivii români, prea puțin sprijiniți de stat.

”Indiferent că ne întoarcem de la Jocuri cu medalii sau fără noi muncim la fel, și noi și antrenorii noștri. Am avut în spatele meu patru oameni, atât am avut la Jocuri. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut ca sparring parteneri sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc tare mult să ajungeți la Tokyo și să luați aurul ăla pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Și credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane de lei, dar nu e problemă mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă (n.r. - de scrimă) pentru copii", a afirmat ea.

Replica sportivei vine la o declarație neelegantă a ministrului UDMR.

"După părerea mea și dacă bugetul federației de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câștige ieri, sau nu câștiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri. Nu vreau să ducem discuția în altă parte, să ne bucurăm de această medalie și să ne concentrăm pe Paris 2024, acolo unde nu mi-aș dori să ajungem și cu scrima sau cu alte sporturi unde am ajuns cu gimnastica", a declarat Eduard Novak, după ce Ana-Maria Popescu a afirmat sâmbătă, după ce a câștigat medalia de argint în proba de spadă, că speră ca această performanță să fie suficientă astfel încât să fie asigurat un buget pentru viitorul scrimei românești.