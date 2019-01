În contextul în care PSD Bucureşti a decis miercuri seara să-i retragă sprijinul politic, viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a susținut că a mințit în instanță în legătură cu protestul Diasporei din 10 august 2018.

”E o golănie. (...) E o execuție de tip mafiot, fără a putea spune ce am de spus. Am mințit la Parchet. Recunosc că am mințit la Parchet și mă pun la dispoziția organelor de anchetă. Am mințit în legătură cu mitingul din 10 august 2018 ", a afirmat viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu la Realitatea TV.

Întrebat în ce a constat declaraţia mincinoasă, Bădulescu a refuzat să dea detalii: "Am avut o altă atitudine când m-au întrebat despre 10 august, am făcut tot ce am putut să trag cu partidul." (...) "O să mă cheme la Parchet şi o să mă întrebe dacă am minţit".

"Mi s-a cerut de la partid, în schimbul unor foloase, să o abandonez pe Firea, să schimb macazul şi să folosesc armele împotriva Gabrielei Firea. Asta e democraţia anului 2019. E vorba de foloase materiale, eu n-am nevoie de functii'," a mai precizat viceprimarul.